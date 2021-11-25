У депутата Івано-Франківської облради провели обшуки.

 

Слідчі Національної поліції вчора, 24 листопада, провели обшуки у помешканні депутата Івано-Франківської обласної ради від «Європейської солідарності» Сергія Волошина та будинку його батьків у справі про замах на першого помічника президента Сергія Шефіра. Про це він заявив сьогодні, 25 листопада, на брифінгу івано-франківської організації партії «Європейська солідарність».

 

 

«У будинок моїх батьків увійшли слідчі Нацполіції. Близько 10 людей. Як мені повідомили, обшуки проводили на підставі ухвали судді Печерського районного суду Києва Олега Білоцерківця. Причиною обшуків став замах на першого помічника президента Сергія Шефіра.

 

Зокрема, у мене є зброя аналогічного калібру 7,62 мм, з якого обстріляли машину Шефіра. У мене є уся дозвільна документація. Тому, на мою думку, це абсолютно безпідставно. Я не перебував на Київщині 22 вересня. Крім того, я не рецидивіст, щоб таке про мене подумати, тому підстав для таких дій я не бачу», – розповів Сергій Волошин.

 

«Очевидно, що є бажання звинуватити опозицію. Чим, своєю чергою, відвернути увагу від справи "вагнергейту". Тому вирішили взятись не лише за депутатів опозиції на центральному рівні, як роблять це зазвичай, а й на рівні обласному», – заявив очільник івано-франківської територіальної організації партії «Європейська солідарність» Володимир В’ятрович.

 

«Пан Волошин є лідером організації "ЄС" в Надвірній, де проходили відомі вам вибори, де була складна ситуація через те, що партія влади витворяла на цьому окрузі. Приходять до нього, проводять без жодних підстав обшук, вилучають телефон, отримують всю його інформацію. Він займається політичною діяльністю. Можна сказати, що це все нібито випадковість, що такі обшуки проходили у багатьох регіонах України, і це такий спосіб шукати злочинців – обшукувати всіх, у кого є зброя, тому що в Шефіра стріляли зі зброї такого калібру. Але, звичайно, з нашої точки зору, це лише привід для переслідування політичної опозиції, бо жодних серйозних підстав для обшуку немає», – прокоментував народний депутат Микола Княжицький.

 

На брифінгу зауважили, що івано-франківська територіальна організація партії «Європейська солідарність» вимагатиме притягнути до відповідальності тих осіб, які віддавали поліції злочинні накази, та тих, хто намагається сфальсифікувати справу проти опозиції.

 

 

«Ми заявляємо, що те, що відбувається, – це спроба тиску на опозицію. Ми не залишимо просто так цієї справи. Ми будемо стримувати будь-який наступ на свободу слова, будь-який наступ на свободу політичної діяльності, зокрема представників опозиції», – підсумував Володимир В’ятрович.

 

Нагадаємо, 22 вересня біля села Лісники у Києво-Святошинському районі Київщини стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. В авто здійснили 18 пострілів автоматною чергою із лісу. Тоді постраждав водій, його прооперували.

 

Основна версія замаху, яку відпрацьовують слідчі: тиск на вище керівництво країни та дестабілізація політичної ситуації, у тому числі за участю спецслужб іноземних держав.

 

Фото facebook.com/EuropeanSolidarity.IvanoFrankivsk, zahid.espreso.tv

 

25.11.2021

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