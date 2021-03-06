Депутат "ЄС" відмовився виступати українською у Харкові – його виключили з фракції.

 

Депутата від "Європейської солідарності" Олександра Дорошенка виступили з фракції партії Петра Порошенка після того, як він відмовився виступати українською мовою на засіданні Харківської обласної ради 4 березня.

 

Про це повідомляє харківський осередок "Європейської солідарності".

 

 

"За підсумками зібрання у зв’язку з відсутністю аргументованих пояснень та розбіжністю ідеологічних засад між Дорошенком та партією було вирішено виключити депутата з фракції за порушення закону про мову для застосування надалі процедури імперативного мандату", – пояснили у "ЄС".

 

Дорошенко виступав на сесії під час розгляду питання про виконання програми соціально-економічного розвитку. Колеги зробили йому зауваження та попросили говорити державною. Депутат у відповідь заявив, що буде розмовляти "тією мовою, якою почуває себе краще і впевненіше".

 

Згодом Дорошенко вибачився перед громадськістю та колегами від "Європейської солідарності" – з трибуни виступав вперше і розхвилювався. "Не зміг донести свою думку українською, хоча до того, коли виступав з місця, завжди доносив свою позицію українською", – ствердив він.

 

Дорошенко додав: у побуті він російськомовний – але "це жодним чином не виправдовує цей інцидент". Депутат пообіцяв надалі публічно буде вживати лише українську мову.

 

05.03.2021

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