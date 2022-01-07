Суд заарештував усе майно Порошенка – а навіть більше.

Печерський районного суду Києва задовольнив клопотання про арешт майна експрезидента Петра Порошенка у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.

Таке рішення ухвалила 6 січня слідча суддя Віта Бортницька, повідомив журналістам після засідання суду адвокат політика Ігор Головань.

“Слідча суддя Бортницька задовольнила клопотання про арешт майна Петра Порошенка”, – цитує "Укрінформ".

Зі слів Голованя, повний текст ухвали зачитають 14 січня.

Адвокат додав, що захист планує оскаржити це рішення.

Головань зазначив, що суд заарештував майно Порошенка, вказане у його декларації.

В Офісі генерального прокурора підтвердили, що Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка.

"Печерським районним судом м. Києва розглянуто клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про арешт майна підозрюваного у кримінальному провадженні п’ятого Президента України, повноваження якого припинено", – ідеться в повідомленні ОГП.

Судом прийнято рішення про накладення арешту на майно підозрюваного, яке належить йому на праві власності відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна. Зокрема це об’єкти нерухомості, корпоративні права та інше.

Подача та розгляд клопотання відбулися із дотриманням всіх процесуальних норм, ствердили в Офісі генпрокурора.

В ОГП нагадали, що "народний депутат України, п’ятий Президент України, повноваження якого припинено, підозрюється в тому, що за попередньою змовою групою осіб, здійснив сприяння діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" шляхом організації та придбання вугілля у підконтрольних їм підприємств за державні кошти України, поставивши енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій. Таким чином було підірвано економічну безпеку держави в 2014-2015 роках та позбавлено її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів. Також своїми діями він надав Російській Федерації більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення підривної діяльності проти неї".

У партії “Європейська солідарність” стверджують, що, крім майна Петра Порошенка, суд арештував активи телеканалів "Прямий" та "5 канал". Команда нагадала, що від листопада 2021 року ці канали не належать Порошенку.

Водночас співголова парламентської фракції "Євросолідарності" Ірина Геращенко у коментарях до свого посту у Facebook зазначила, що, за словами адвоката, заарештоване майно телеканалів, але не рахунки.

Партія "Євросолідарність" заявила: "Рішення Печерського суду про арешт активів Порошенка, винесене зеленою нечистю під Святвечір 6 січня, – незаконне, неправосудне, написане під диктовку Зеленського татаровсько-смірновським дуетом. Влада намагається збудувати в Україні авторитаризм на зразок режиму Лукашенка у Білорусі, Путіна в Росії і недоброї пам’яті режиму Януковича в Україні".

У "ЄС" запевнили, що Порошенко повернеться в Україну найближчим часом, і "не для того, щоби захищатися від Зеленського, а для того, щоб боронити Україну від некомпетентного керівництва і зовнішньої агресії. Від спроб зелених клептократів збудувати авторитарний режим і придушити опозицію, як це відбулося в Білорусі, Росії та Казахстані. І як це Янукович марно намагався зробити в Україні".