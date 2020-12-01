Львівську обласну раду очолила Ірина Гримак.

Сьогодні, 1 грудня, відбулася сесія новообраної Львівської обласної ради восьмого скликання. До участі в сесії зареєструвалися усі 84 депутати. Депутати прийняли присягу та отримали тимчасові посвідчення.

Фото https://lvivoblrada.gov.ua

У Львівській облраді сформували 9 фракцій та обрали їхніх голів. Найбільшу фракцію «Європейська Солідарність» (28 депутатів) очолив відомий лікар-хірург Олег Дуда. Фракцією «Слуга народу» (9 депутатів) керуватиме діючий голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький. Фракцію «Об’єднання «Самопоміч» (9 депутатів) – Любомир Зубач. Фракцію ВО «Батьківщина» (7 депутатів) – Леонід Цибуля. Фракцію «Голос» (7 депутатів) – Ростислав Добош. Фракцію ВО «Свобода» (6 депутатів) – Олег Панькевич. Фракцію «Народний Рух України» (6 депутатів) очолив Роман Филипів. Фракцію «Українська галицька партія» (6 депутатів) – Тарас Чолій, колишній депутат Львівської міськради. Фракцію «За майбутнє» (6 депутатів) – Тарас Подвірний.

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Текст присяги зачитав найстарший депутат ради Ігор Ковальчук, а депутати повторили за ним: «Я, приступаючи до виконання повноважень депутата Львівської обласної ради, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити Українському народові, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки, неухильно захищати інтереси територіальних громад Львівської області».

Урочиста частина сесії завершилася спільною молитвою та благословенням капелана Львівської облради.

Під час засідання обрали тимчасову президію Львівської облради з п’яти осіб: Ірину Гримак від «Європейської Солідарності», Юрія Холода від «Слуги народу», Любомира Зубача від «Об’єднання «Самопоміч», Леоніда Цибулю від ВО «Батьківщина», Наталію Галецьку від «Голосу», які мають право почергово головувати до обрання голови облради.

Надалі запропонували обрати голову Львівської облради. Від «Європейської Солідарності» висунули екс-заступницю голови ЛОДА Олега Синютки 39-річну Ірину Гримак, ВО «Свобода» висунула кандидатуру завідувача кафедри «Львівської Політехніки» 48-річну Йосипа Ситника.

Участь у голосуванні взяли 82 депутати з 84. За підсумками таємного голосування за Ірину Гримак проголосував 61 депутат, за Йосифа Ситника – 5. Не підтримали жодного кандидата – 13 депутатів. Ще три бюлетені визнані недійсними.

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Ірина Гримак подякувала депутатам за підтримку. «За п’ять років ви Львівщину не впізнаєте», – пообіцяла вона.

Одразу після обрання голови Львівської облради відбулося підписання меморандуму про співпрацю представниками п’яти фракцій. Під документом, який зініціювала «Європейська Солідарність», свої підписи поставили представники «Батьківщини», «Голосу», Народного руху України та Української галицької партії.

«Цим меморандумом Львівщина демонструє приклад того, як потрібно працювати на розвиток громади, регіону, своєї держави завдяки об’єднанню патріотичних демократичних сил», – заявила голова Львівської облради Ірина Гримак.

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Меморандум не підписали чотири фракції – «Слуга народу», «Свобода», «Самопоміч» та За майбутнє.

Учасниками меморандуму є 54 депутати із 84ох, тож фактично у Львівській облраді було сформовано більшість.

Після цього голова ЛОР Ірина Гримак запропонувала на посаду першого заступника кандидатуру 34-річного Євгена Гірника від «Батьківщини», а на посаду заступника – 29-річного представника «Слуги народу» Юрія Холода.

Пропозиція призначити представника «Слуги народу» Юрія Холода, який обіймає посаду заступника голови Львівської облдержадміністрації, заступником голови ЛОР викликала обурення частини депутатів. Зокрема, екс-голова ЛОР Олександр Ганущин назвав такий підхід «політичною помилкою» та закликав колег утриматися від голосування.



Участь у голосуванні за заступників взяли 80 з 84 депутатів. За проголосував 51 депутат, проти – 19, утрималися – 9. Ще один бюлетень визнали недійсним.