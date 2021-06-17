Новим депутатом Львівської міськради став тележурналіст Антін Борковський.

 

Сьогодні, 17 червня, під час засідання сесії Львівської міської ради журналіст і ведучий телеканалу «Еспресо» Антін Борковський склав присягу депутата. Він став членом фракції «Європейська Солідарність» замість Олени Пасевич, яка раптово померла 26 березня.

 


Львівська міська територіальна виборча комісія під час засідання 1 червня прийняла постанову про реєстрацію депутата Львівської міськради Антіна Борковського. Під час засідання сесії 17 червня він склав присягу депутата та приступив до своїх обов’язків.

 


Зазначимо, 44-річний Антін Борковський – відомий львівський журналіст, ведучий програми «Борковський & Валевська. Політика», яка виходить на каналі «Еспресо». Кандидував до Львівської міськради 16им у виборчому списку «Європкйської Солідарності», свої голоси за нього віддали 1095 виборців.


У 2004 році був довіреною особою кандидата в президенти України Олександра Омельченка в 118 окрузі Львова.

 

Фото zahid.espreso.tv

17.06.2021

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