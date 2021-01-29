«Європейська Солідарність» висунула кандидатку в нардепи у Надвірнянському окрузі.

Сьогодні, 29 січня, з’їзд партії «Європейська Солідарність» висунув волонтерку та контрактницю ЗСУ Марусю Звіробій (Олену Самбул) кандидаткою в народні депутати на довиборах у 87-му окрузі на Івано-Франківщині. Про це повідомив народний депутат, керівник Івано-Франківської обласної організації партії «ЄС» Володимир В’ятрович.

Фото https://eurosolidarity.org

«Символічно, що це відбувається нині, 29 січня, в День пам’яті героїв Крут. Ми шануємо захисників минулого і горді тим, що маємо захисників поруч. Маруся – одна з них, вона іде в парламент, щоб далі захищати Україну», – зазначив В’ятрович у дописі на своїй facebook-сторінці.

На з'їзді лідер партії Петро Порошенко закликав патріотичні демократичні сили об’єднатися в підтримці цієї кандидатки у спільній боротьбі проти корупції та російського впливу.

«Я хочу закликати всі демократичні сили України: Маруся Звіробій – це не тільки і не стільки про «Європейську Солідарність», це про Україну, про державність, про будову держави. І перемогти ми можемо, тільки коли об'єднаємося. Моє звернення до «Голосу» – підтримайте Марусю Звіробій. Моє звернення до «Батьківщини», до «Свободи» – підтримайте Марусю Звіробій. Не треба підтримувати Порошенка – підтримайте Марусю. Ми повинні перемогти. Це повинно бути тестом на здатність протистояти Зе-19. Скориставшись розколом, вони думають, що вони зможуть нас обіграти. Ні, це не про гру – це про Україну. І тому зараз іспит проходить кожна демократична політична сила», – заявив Петро Порошенко.

Фото https://eurosolidarity.org

Волонтерка, доброволиця, а потім - контрактниця ЗСУ, яка працювала інструкторкою навчального центру Десантно-штурмових військ Маруся Звіробій у своєму виступі подякувала за довіру і зазначила, що готова стати до лав «парламентського спецназу» «Європейської Солідарності». Вона розповіла, що її першим командиром у війні нап Сході України був лідер «Правого сектора» Дмитро Ярош, наступним – командувач ВДВ, генерал-лейтенант Михайло Забродський. Зараз активістка вирішила приєднатися до ЄС, щоб «впливати на ситуацію, яка складається в державі».

«Зараз я вимушена йти далі, тому що я не бачу іншого інструментарію, аби впливати на ситуацію, яка складається в державі. З «Правого Сектору» я пішла в десантники, тому що це була можливість отримати більше ресурсів, навчити і опікуватися більшою кількістю бійців, зробити більше якісної роботи. Зараз моя мотивація аналогічна – я хочу зробити більше для цієї держави, мати більше ресурсів впливу. Оскільки я бачу своїх ворогів, ніколи не випускала їх з свого фокусу, і я можу опікуватися більшою кількістю особового складу», – заявила політикиня.

Нагадаємо, колишній депутат від 87 округу Зіновій Андрійович склав депутатські повноваження, оскільки його обрали міським головою Надвірної. Довибори призначено на 28 березня 2021 року.