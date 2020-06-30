Експрем'єра Франції засудили до п'яти років в'язниці.

Франсуа Фійону і його дружині закидали неправомірне збагачення за рахунок державної скарбниці.

 

 

Суд Парижа засудив колишнього прем’єр-міністра Франції Франсуа Фійона (François Fillon) до п'яти років ув'язнення (три роки з них – умовно) у гучній справі про фіктивне працевлаштування його дружини Пенелопи. Про це повідомило міжнародне французьке радіо RFI. Сама Пенелопа Фійон (Penelope Fillon) отримала три роки умовно. Суд встановив, що Фійон, коли був депутатом Народних зборів, а потім очолював французький уряд, виплатив своїй дружині 831 тисячу євро за роботу, якої вона насправді не виконувала.

 

Суд повністю задовольнив клопотання Національної фінансової прокуратури Франції, яка домагалася саме таких термінів для подружжя Фійон. Франсуа і Пенелопа Фійони також були засуджені до штрафів на суму 375 тисяч євро кожен, як того теж вимагав державний обвинувач. Окрім того, суд позбавив Франсуа Фійона права обіймати виборні посади впродовж найближчих десяти років; Пенелопу Фійон – протягом найближчих двох років.

 

Колишнього заступника Франсуа Фійона в Національних зборах Марка Жуло (Marc Joulaud) суд засудив до трьох років ув'язнення умовно і 20 тисяч євро штрафу – теж умовно.

 

Сам Фійoн і його дружина відкидають всі звинувачення. Вони мають намір оскаржити вирок.

 

Прокуратура Франції порушила кримінальну справу проти Фійона в середині березня 2017 роки після публікації в Canard Enchaine, де стверджувалося, що Фійон, будучи парламентарем в 2000-ні роки, зробив дружину своєю фіктивною помічницею в парламенті і виплатив їй безпідставно сотні тисяч євро. Варто зазначити, що публікація з'явилася в розпал президентських перегонів, фаворитом яких вважався Франсуа Фійон – кандидат від правоцентристської партії «Республіканці». У своїй передвиборчій риториці він досить часто згадував Росію, з якою мав намір налагодити тісніші взаємини.

 

Суд над подружжям Фійонів і Марком Жуло розпочався в Парижі 26 лютого. Подружжя звинуватили в «співучасті і приховуванні» злочинів, пов'язаних з розтратою державних коштів і зловживаннями з громадським майном в період з 1998 до 2013 року і в порушенні зобов'язань з декларування доходів.

 

Нагадаємо, що Франсуа Фійон обіймав посаду прем'єр-міністра Франції з 17 травня 2007 до 10 травня 2012. Президентом тоді був Ніколя Саркозі, котрий теж перебуває під слідством у кількох корупційних справах.

30.06.2020

До теми

Навіщо потрібна філософія?
Матіас Варкус
Той, хто думає, що філософія не знаходить свого застосування на практиці, помиляється. Вона може суттєво вплинути на наші будні. Це доводить нещодавнє рішення американського Верховного суду.
29.06.20 | | Наука
Письмо
Василь МАХНО
вантажити чужі абетки й мови і розтирати в пучках пальців слово втомитися – й спертись об стіну чужого міста і чужих стосунків
27.06.20 | | Дискурси
Амазонія: новий рекорд вирубування лісу
Пандемія коронавірусу сприяє незаконній вирубці лісів у Південній Америці.
27.06.20 | | Наука
Путінська історична наука
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Скандалом завершилася спроба Путіна погратися в історика. Його стаття про Другу світову викликала лише обурення як в історичних колах, так і в політикумі західних країн.
26.06.20 | | У світі
Елена Панкратова і Кундрі
Аделіна Єфіменко
Байройт – це така творча майстерня з аурою неймовірної музичної краси і щирого служіння своєму покликанню, де робота ніколи не зупиняється.
26.06.20 | | Штука
Ніколи не обнімаю дерев
Тарас Прохасько
Дивлюся на дерева, корчі, хабази і розумію, яка та Галичина красна. Як мій дикий виноград, що досяг поверха і  робить мене щасливим. Дає мені батьківщину
25.06.20 | | Дискурси
Коронавірусні цифри Львівщини
Олена БУДЬКО
Як формується статистика коронавірусних хворих в області, які біоматеріали досліджують насамперед і чому числа на сайтах можуть бути різними
25.06.20 | | Галичина
Від Катерини ІІ до Горбачова
Ярослава МУЗИЧЕНКО
Культура надає всьому сакральних сенсів, які структурують світовий порядок. Щоби змінити лад, потрібно змінити сакральне.
25.06.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.