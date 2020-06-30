Експрем'єра Франції засудили до п'яти років в'язниці.

Франсуа Фійону і його дружині закидали неправомірне збагачення за рахунок державної скарбниці.

Суд Парижа засудив колишнього прем’єр-міністра Франції Франсуа Фійона (François Fillon) до п'яти років ув'язнення (три роки з них – умовно) у гучній справі про фіктивне працевлаштування його дружини Пенелопи. Про це повідомило міжнародне французьке радіо RFI. Сама Пенелопа Фійон (Penelope Fillon) отримала три роки умовно. Суд встановив, що Фійон, коли був депутатом Народних зборів, а потім очолював французький уряд, виплатив своїй дружині 831 тисячу євро за роботу, якої вона насправді не виконувала.

Суд повністю задовольнив клопотання Національної фінансової прокуратури Франції, яка домагалася саме таких термінів для подружжя Фійон. Франсуа і Пенелопа Фійони також були засуджені до штрафів на суму 375 тисяч євро кожен, як того теж вимагав державний обвинувач. Окрім того, суд позбавив Франсуа Фійона права обіймати виборні посади впродовж найближчих десяти років; Пенелопу Фійон – протягом найближчих двох років.

Колишнього заступника Франсуа Фійона в Національних зборах Марка Жуло (Marc Joulaud) суд засудив до трьох років ув'язнення умовно і 20 тисяч євро штрафу – теж умовно.

Сам Фійoн і його дружина відкидають всі звинувачення. Вони мають намір оскаржити вирок.

Прокуратура Франції порушила кримінальну справу проти Фійона в середині березня 2017 роки після публікації в Canard Enchaine, де стверджувалося, що Фійон, будучи парламентарем в 2000-ні роки, зробив дружину своєю фіктивною помічницею в парламенті і виплатив їй безпідставно сотні тисяч євро. Варто зазначити, що публікація з'явилася в розпал президентських перегонів, фаворитом яких вважався Франсуа Фійон – кандидат від правоцентристської партії «Республіканці». У своїй передвиборчій риториці він досить часто згадував Росію, з якою мав намір налагодити тісніші взаємини.

Суд над подружжям Фійонів і Марком Жуло розпочався в Парижі 26 лютого. Подружжя звинуватили в «співучасті і приховуванні» злочинів, пов'язаних з розтратою державних коштів і зловживаннями з громадським майном в період з 1998 до 2013 року і в порушенні зобов'язань з декларування доходів.

Нагадаємо, що Франсуа Фійон обіймав посаду прем'єр-міністра Франції з 17 травня 2007 до 10 травня 2012. Президентом тоді був Ніколя Саркозі, котрий теж перебуває під слідством у кількох корупційних справах.