Чинний президент переміг на виборах в Ісландії.

Ґюдні Йоганнессон свого часу став наймолодшим президентом країни й досі утримує неймовірно високий рейтинг популярності.

 

                               Ґюдні Йоганнессон з дружиною

 

На президентських виборах в Ісландії, які відбулися у неділю, 28 червня, перемогу здобув чинний глава держави Ґюдні Йоганнессон (Guðni Jóhannesson). Як повідомила ісландська газета Morgunblaðið, з покликом на інформацію Центральної виборчої комісії, за його переобрання віддали свої голоси 92,2% виборців.

 

Друге місце посів головний конкурент чинного глави держави Ґудмундур Франклін Йонссон (Guðmund­ur Frank­lín Jóns­son), котрий виступає кандидатом від правих сил. За нього проголосували 7,8 відсотка виборців.

 

Загалом участь у виборах взяли 168 821 ісландців, таким чином електоральна фреквенція становила 66,9%.

 

Вибори проходили в умовах карантину, спричиненого пандемією коронавіруса SARS-CoV-2. Під час голосування виборці повинні були дотримуватися дистанції в два метри і використовувати дезінфікуючі засоби, надані на дільницях. В Ісландії, де мешкає приблизно 400 тисяч людей наразі виявлено 1838 інфікованих. Десятеро з них померли, а 1816 одужали.

 

Президента Ісландії обирають на чотири роки. Глава держави виконує в основному представницькі функції, але у нього є право накладати вето на ухвалені закони і скликати референдуми. Кількість термінів його перебування на посаді не обмежена.

 

Йоганнессон обіймає посаду глави держави з травня 2016 року. Перемігши тоді на виборах з результатом лише 30,1%, 48-річний Йоганнессон став наймолодшим президентом в історії Ісландії.  А вже в грудні 2016 року рейтинг Йоганнессона зріс до безпрецедентних 97,3 %. Однією з головних подій, яка сталася в країні за час його правління, став початок процесу реформи конституції, робота в рамках якої, відповідно до опублікованого в січні 2018 року урядового меморандуму, триватиме до 2025 року. Його попередник Олавюр Раґнар Ґрімссон (Ólafur Ragnar Grímsson) був президентом Ісландії протягом 20 років.

29.06.2020

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