В Ісландії відкрито найбільший в світі завод з відкачування CO2 з атмосфери.

Автори проєкту сподіваються, що нова технологія з часом допоможе зупинити глобальну зміну клімату.

 

 

В Ісландії почав працювати найбільший в світі завод з відкачування вуглекислого газу із земної атмосфери. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Завод розташований у гірському масиві на південному заході країни й називається Orca (це слово означає «енергія» ісландською).

 

Фабрика складається з восьми великих контейнерів, які зовнішньо схожі на ті, що використовують для транспортування вантажів на торговельних суднах. Контейнери обладнані фільтрами і вентиляторами, призначеними для закачування повітря і вилучення з нього вуглекислого газу.

 

Після вилучення CO2 з атмосфери газ змішується з водою і запомповується під землю на велику глибину. Передбачають, що з часом витягнутий з атмосфери газ перетвориться на тверду породу.

 

Автори проєкту сподіваються, що нова технологія з часом допоможе зупинити глобальну зміну клімату, але поки що Orca здатен поглинути практично непомітний в світовому вимірі обсяг CO2. Його потужності дозволяють щороку відкачувати з атмосфери лише до чотирьох тисяч тонн вуглекислого газу. Це еквівалентно щорічним вихлопам приблизно 790 автомобілів або менш одного відсотка щорічних викидів однієї теплоелектростанції, яка працює на вугіллі.

 

Водночас експерти зазначають, що поява Orca значно збільшує існуючі в світі можливості з відкачування вуглекислого газу. За даними Міжнародної енергетичної аґенції, наразі працює 15 аналогічних фабрик, загальна щорічна потужність яких становить лише дев’ять тисяч тонн.

 

Творці швейцарського стартапу Climeworks, який побудував завод в Ісландії, запевняють, що за цією технологією майбутнє. «Кожна молекула CO2, яку  Orca вилучає з повітря і запомповує в постійне підземне сховище, більше ніколи не буде сприяти глобальному потеплінню. Це єдина, унікальна в своєму роді можливість, але її застосування необхідно значно розширити», – сказав під час запуску заводу один зі засновників компанії, швейцарський інженер Крістоф Ґебалд (Christoph Gebald).

09.09.2021

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