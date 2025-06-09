У Львові відкрили почесне консульство Ісландії, яке очолив Андрій Дещиця.

У Львові відкрили Почесне консульство Ісландії. Його діяльність поширюватиметься на Львівську, Волинську, Тернопільську та Рівненську області. Нову дипломатичну установу очолив Андрій Дещиця, якого представив надзвичайний і повноважний посол Ісландії в Україні Фрідрік Йонссон.

Дипломатична установа розташувалася за адресою: Львів, вулиця Руська, 3.

Андрій Дещиця та надзвичайний і повноважний посол Ісландії в Україні Фрідрік Йонссон під час офіційного представлення у ЛОВА



«Львів стає центром ісландсько-українського партнерства на заході України. А це передбачає спільні проєкти, зокрема у сфері відбудови, освіти, культури, інновацій та медицини. Маємо чіткий сигнал: Ісландія твердо стоїть з нами і твердо вірить в нашу перемогу», – зазначив очільник ЛОВА Максим Козицький, повідомляючи цю новину.

У 2022–2023 роках, за інформацію Максима Козицького, Ісландія виділила понад 5,5 мільярда ісландських крон (близько 44 мільйонів доларів США) на гуманітарну, економічну та оборонну підтримку України. Ще майже 30 млн доларів виділятиме щороку до 2028-го, згідно з двосторонньою угодою, яку підписали лідери двох держав. 2 мільйони євро Ісландія переказала на закупівлю боєприпасів за Чеською ініціативою.

Андрій Дещиця, який став почесним консулом Ісландії у Львові є, нагадаємо, уродженцем села Спасів у Сокальському районі Львівщини. Він – знаний дипломат. У 2014 році навіть коротко очолював українське МЗС. У 2014–2022 роках керував дипломатичною місією України в Польщі. Зв'язки з Ісландією Андрій Дещиця має давні – з 2007 по 2012 роки працював надзвичайним і повноважним послом України у Фінляндії й Ісландії.



