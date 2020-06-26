Заступник міністра освіти демісував після призначення "регіонала" Шкарлета.

Заступник міністра освіти та науки Єгор Стадний написав заяву про звільнення з посади.

Посадовець повідомив про демісію на своїй сторінці у Facebook невдовзі після призначення виконувачем обов'язків міністра Сергія Шкарлета - ректора Чернігівського національного технологічного університету, звинуваченого в плагіаті.

"За кілька останніх днів так багато людей мене спитало одне й те ж питання: "А якщо відкотять назад?". Нічого страшного, ми усі з вами побачили, що правила можуть бути чесними. Навіть якщо відкотять щось (в чому я дуже сильно сумніваюсь), повірте, – ми зробили це за півроку, то наступного разу зробимо за три місяці", – написав Стадний.

Єгор висловив подяку долі, яка "дала можливість попрацювати десять місяців з дуже крутими, справжніми фахівцями в МОН". "Буду дуже вдячний долі, якщо випаде нагода ще раз працювати пліч-о-пліч з вами", – додав він.

Попередниця Шкарлета на посаді міністра освіти Анна Новосад розкритикувала кадрове рішення уряду. "Можемо розпочинати відлік повноцінного наступу на постмайданні зміни у сфері освіти і науки, повернення до риторики та дій Табачника і ко. Чому? Та тому що легітимними стають фанати Януковича, плагіатори та просто недоброчесні пристосуванці", – прокоментувала вона у Facebook.

Новосад закликала розпочинати ретельний моніторинг "дій та бездіяльності пана Шкарлета". "В умовах, коли програми дій уряду нема, розуміння стратегії нового очільника МОН нема, залишається виключно тиск громадськості, освітньої та наукової спільноти", – констатувала Новосад.

Як писав Z, у четвер Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником міністра освіти та науки і поклав на нього обов'язки в.о.

Кандидатуру Сергія Шкарлета до парламенту подав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. А у виборі Шкарлета зізнавався сам Президент Зеленський. Втім, 18 червня парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти. Натомість окремі депутати "Слуги народу" виступили з ініціативою усунути керівника освітнього комітету Сергій Бабака (теж "СН").

Ідея з призначенням Шкарлета викликала обурення в середовищі освітян. Перед будівлею ВР пройшла акція протесту. Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій закликав відхилити його кандидатуру, наголосивши на тому, що міністром не може бути "токсична особа" з сумнівною доброчесністю та не спростованими звинуваченнями в плагіаті.

"Міністр відповідатиме за державну політику в сфері освіти і науки, зокрема і за ту її складову, що стосується боротьби з недоброчесністю, – якщо таку політику проводить особа, що сама обґрунтовано підозрюється в недоброчесності, це перетворюється на посміховисько і індульгенцію для плагіаторів меншого калібру", – ішлося в заяві.

Сергій Шкарлет – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України.

Свого часу Шкарлет балотувався до Чернігівської облради від Партії регіонів.

У 2010 році він хвалився, що підтримував ПР іще з часів Помаранчевої революції. "На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Не змінив своїх переконань навіть тоді, коли довелося відчути на собі певний тиск тодішньої правлячої партії, яка наполегливо пропонувала отримати її партквиток. Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів. Впевнений, разом з президентом ми вибудуємо міцну вертикаль влади, яка займатиметься ділом і досягне значних результатів", – казав міністр у жовтні 2010-го.

Згодом балотувався до Чернігівської облради вже від Блоку Петра Порошенка.

На сайті університету збереглося фото за 2013 рік, на якому тодішній міністр освіти і науки Дмитро Табачник вручає Шкарлету нагрудний знак та посвідчення "заслужений діяч науки і техніки України".