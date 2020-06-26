Через зруйнований на Франківщині газопровід частина Буковини залишилася без газу.

 

Унаслідок злив і паводків зруйновано повітряний перехід газопроводу-відводу до газорозподільної станції «Брусниця» через річку Черемош біля села Завалля на Івано-Франківщині. Через це довелося зупинити газопостачання для 9 населених пунктів у Чернівецькій області, – повідомили у пресслужбі оператора ГТС України.

 

Фото: tsoua.com

 

Відновлювати газопровід через Черемош і ліквідовувати наслідки аварії фахівці зможуть лише після того, як на Прикарпатті стихне негода. Наразі через затяжні зливи та значний рівень підтоплення територій залишається обмеженим рух дорогами й мостами в регіоні.

 

Фото: tsoua.com

 

Через паводки в західних областях України ОГТСУ перейшов на особливий режим роботи, оскільки внаслідок значного підйому води в гірських річках виникла загроза пошкодження об’єктів газотранспортної інфраструктури в західному регіоні. Також є значні ризики підтоплення ГРС «Могилів-Подільський» на Вінниччині.

 

Оператор ГТС визначив потенційно небезпечні ділянки та розробив заходи локалізації у разі аварійних ситуацій, а також сценарії переключень газових потоків. У відомстві запевнили, що ведуть постійний моніторинг рівня води та стану опорних конструкцій у місцях переходу газопроводів через річки. Мобілізовано всі технічні служби та ремонтні бригади, на випадок необхідності реагування згідно з планом ліквідації аварійних ситуацій підготовлено відповідну техніку.

 

Нагадаємо, західні області України потерпають від паводків унаслідок затяжних злив. Найбільше постраждала Івано-Франківщина, зокрема місто Галич. Над ліквідацією наслідків негоди у Карпатському регіоні працює зведений загін ДСНС із Волинської, Рівненської, Львівської областей, техніка з Хмельниччини.

 

Фото: dsns.gov.ua

 

За інформацією управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, на 06:00 сьогодні, 26 червня, зруйновано та пошкоджено 705 км автомобільних доріг, розмито 201 км берегів, зруйновано та пошкоджено 139,5 км берегоукріплень, зруйновано та пошкоджено 19 км дамб, зруйновано та пошкоджено 224 мости і мостові переходи, пошкоджено 6 водозаборів.

26.06.2020

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