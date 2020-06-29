Папа Римський помолився за постраждалих від повеней в Україні.

Під час недільної зустрічі з вірними Папа Римський Франциск побажав, аби люди, які потерпають під повеней у Західній Україні, відчули "Господнє втішення та братню допомогу". Він також заохотив молитися за покращення долі народів Близького Сходу, що страждають від війн.

Про це повідомляє Vatican News.

"Дорогі браття й сестри, наступного вівторка, 30 червня, відбудеться четверта конференція Євросоюзу та ООН для “підтримки майбутнього Сирії та регіону”, – нагадав Папа Франциск, звертаючись до учасників недільної молитви "Ангел Господній".

Папа закликав: "Молімося за цю важливу зустріч, аби вона змогла покращити трагічне становище сирійського народу та сусідніх народів, зокрема Лівану, в контексті серйозних економічної та суспільно-політичної криз, загострених пандемією".

Промовляючи у неділю, 28 червня, з вікна Апостольського палацу, Святіший Отець також сказав: "Заохочую молитися теж і за населення Ємену, також і тут, особливим чином, за дітей, які страждають від дуже важкої гуманітарної кризи. А теж за тих, кого уразили сильні повені в Західній Україні: нехай же вони досвідчать Господнього втішення та братерську допомогу", – побажав він.