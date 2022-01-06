Через паводок на Закарпатті зник 15-річний підліток, затопило третину області.

 

Різдвяний паводок на Закарпатті зачепив третину громад області, вода забрала одну людину – 15-річного підлітка, якого в середу ввечері змило водою разом із підводою з кіньми на Рахівщині.

 

 

Про це йшлося на брифінгу в Закарпатській ОДА щодо наслідків паводку 5 січня, передає "Укрінформ".

 

“Наслідки різдвяного паводка відчули 39 населених пунктів у 22 тергромадах Закарпаття. Зокрема, було затоплено 324 дворогосподарства та будинки, заклади культури, освіти та охорони здоров'я, трансформаторні станції. Тривають пошуки зниклого внаслідок паводка підлітка у селі Кобилецька Поляна – учора його разом із напарником на підводі з кіньми змило в річку. Напарник зміг вибратися, а підліток, про якого йдеться - ні, його шукають рятувальники”, – повідомив начальник управління цивільного захисту Закарпатської ОДА Василь Переганець.

 

Зі слів начальника управління ДСНС в Закарпатській області Романа Гудака, наразі інформації про зниклого немає. Хлопцеві 15 років. Пошуки тривають.

 

Також Гудак повідомив, що наразі рівень води в річках у гірських районах області знижується, водночас триває паводок у нижній течії річок Латориця, Боржава та Тиса – очікується вихід на заплави річок у низинних регіонах. Паводкова хвиля добігає на Хустський та Берегівський райони.

 

“Наразі залишається складною ситуація на Рахівщині та Міжгірщині. Маємо перелив через трасу Н-09 та почався перелив води на трасі Е-80, на дорогах чергує поліція”, – поінформував Гудак.

 

З його слів, нині рятувальники також займаються ліквідацією ситуації, що загрожує газопостачанню для понад трьох тисяч жителів на Тячівщині в селі Чумальово. Через місцеву річку проходить 600 м газопроводу, вода, що несе уламки дерев та сміття, може пошкодити та обірвати газову трубу.

 

06.01.2022

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