Під Києвом прорвало газопровід, що з'єднує Україну з ЄС.

Вночі на 15 вересня в районі села Чабани під Києвом трапився прорив газопроводу КЗУ-1 (Київ – Західний кордон України). Гуркіт від витоку газу було чутно на декілька кілометрів довкола. Вночі очевидці писали про переляк серед місцевого населення.

"Сьогодні вночі в Київській області сталась розгерметизація магістрального газопроводу КЗУ-1. Цей газогін використовується для транспортування газу від газовидобувних підприємств в східних областях до підземних газосховищ в західному регіоні України. Жертв та потерпілих немає. Постачання газу для споживачів організовано через інші газогони. Ця ситуація жодним чином не впливає на транзит газу до країн ЄС", – повідомила прес-служба ТзОВ "Оператор ГТС України".

Після аварії диспетчери відключили аварійну ділянку газопроводу. Транспортування палива не припинялось – оператор налаштував потік на інші газопроводи.

"На місці працює поліція та встановлюються причини аварії. По завершенню слідчо-оперативних дій ремонтні бригади ОГТСУ розпочнуть ліквідацію наслідків", – йшлося у вранішньому повідомленні оператора.

Згідно з попередніми оцінками, на відновлення роботи цієї ділянки магістрального газопроводу піде 2-3 доби.

Державна служба з надзвичайних ситуацій інформує, що розгерметизація сталася орієнтовно о 00:20. Подачу газу перекрили через 50 хвилин, об 1:10.

Вночі до робіт на місці прориву залучалося 57 осіб та 18 машин.