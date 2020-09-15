Під Києвом прорвало газопровід, що з'єднує Україну з ЄС.

 

Вночі на 15 вересня в районі села Чабани під Києвом трапився прорив газопроводу КЗУ-1 (Київ – Західний кордон України). Гуркіт від витоку газу було чутно на декілька кілометрів довкола. Вночі очевидці писали про переляк серед місцевого населення.

 

 

"Сьогодні вночі в Київській області сталась розгерметизація магістрального газопроводу КЗУ-1. Цей газогін використовується для транспортування газу від газовидобувних підприємств в східних областях до підземних газосховищ в західному регіоні України. Жертв та потерпілих немає. Постачання газу для споживачів організовано через інші газогони. Ця ситуація жодним чином не впливає на транзит газу до країн ЄС", – повідомила прес-служба ТзОВ "Оператор ГТС України".

 

Після аварії диспетчери відключили аварійну ділянку газопроводу. Транспортування палива не припинялось – оператор налаштував потік на інші газопроводи.

 

"На місці працює поліція та встановлюються причини аварії. По завершенню слідчо-оперативних дій ремонтні бригади ОГТСУ розпочнуть ліквідацію наслідків", – йшлося у вранішньому повідомленні оператора.

 

Згідно з попередніми оцінками, на відновлення роботи цієї ділянки магістрального газопроводу піде 2-3 доби.

 

Державна служба з надзвичайних ситуацій інформує, що розгерметизація сталася орієнтовно о 00:20. Подачу газу перекрили через 50 хвилин, об 1:10.

 

Вночі до робіт на місці прориву залучалося 57 осіб та 18 машин.

 

15.09.2020

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