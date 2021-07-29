Вода в притоках Дністра може піднятися на метр.

 

Увечері 29-го та протягом 30 липня очiкується формування дощових паводкiв із пiдйомом рiвнiв води приблизно на метр на Дністрі.

 

Ріка Стрий

 

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

 

Так, очікується підйом води на річках басейнів Прута, Сірету на 0,2–0,7 м, на гiрських притоках Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська область) на 0,3–1,3 м; на малих водотоках та верхів'ях рiчок Закарпаття на 0,5–1,0 м.

 

"У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку із затопленням понижених ділянок в населених пунктах, у гiрських районах iснує загроза формування селевих потоків та зсувів ґрунту (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий)", – ідеться у повідомленні, поширеному ДСНС.

 

29.07.2021

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