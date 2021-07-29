Вода в притоках Дністра може піднятися на метр.

Увечері 29-го та протягом 30 липня очiкується формування дощових паводкiв із пiдйомом рiвнiв води приблизно на метр на Дністрі.

Ріка Стрий

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Так, очікується підйом води на річках басейнів Прута, Сірету на 0,2–0,7 м, на гiрських притоках Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська область) на 0,3–1,3 м; на малих водотоках та верхів'ях рiчок Закарпаття на 0,5–1,0 м.

"У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку із затопленням понижених ділянок в населених пунктах, у гiрських районах iснує загроза формування селевих потоків та зсувів ґрунту (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий)", – ідеться у повідомленні, поширеному ДСНС.