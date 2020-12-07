На Франківщині вклали 385 мільйонів гривень у ліквідацію наслідків ще червневої повені.

На Івано-Франківщині станом на сьогодні, 7 грудня, освоїли 76% коштів, призначених для ліквідації наслідків червневої повені. Із виділених на інфраструктуру 400 мільйонів витратили 305 мільйонів 270 тисяч гривень, повідомив на нараді начальник управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації Володимир Стебницький.

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За його словами, на 379 об’єктах роботи вже завершили, 53 об’єкти ще в роботі.

«Зупинка була за проєктними роботами та експертними висновками, тобто час витрачено на підготовку. Зараз все йде в геометричній прогресії, будівельники будуть працювати максимально швидко», – пояснив Володимир Стебницький.

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Зокрема, до переліку об’єктів, які необхідно відновити, були включені 27 доріг та 12 мостів. «Працівники "Дороги Прикарпаття", станом на сьогодні, почали відновлювальні роботи на 34-х об'єктах (56%). На 19 роботи вже завершені. З виділених 168 мільйонів 163 тисяч освоїли 67%», – повідомив начальник управління з питань цивільного захисту Івано-Франківьсокї ОДА.

Управління капітального будівництва завершило роботи на 95 об'єктах, що становить майже 80% від загальної кількості. Освоїли 81,6% виділених грошей.

Також розпочаті роботи на всіх об'єктах соціальної сфери, які перебувають у комунальній власності.

«На сьогодні розпочали роботи на 280 об'єктах (100%). На 265, що становить 93%, роботи завершені. Освоїли майже 87% грошей», – зазначив Стебницький.

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Всього на ліквідацію наслідків паводку Прикарпаття отримало 480 мільйонів. З цієї суми 80 мільйонів матеріальної допомоги виплатили мешканцям.