Унаслідок паводку в Криму загинула одна людина, ще одна пропала безвісти.

 

Унаслідок паводку в Криму один чоловік загинув, іще одна людина зникла безвісти. Після Керчі затопило Ялту – автомобілі плавають вулицями, будинки без газу, води та електрики.

 

 

Про це пише видання "Крим. Реалії".

 

Негода періодично вирує на півострові з травня. 17 червня вона спричинила паводок у Керчі та її околицях. Згодом затопило і Ялту – злива почалася вночі на 18 червня й тривала вдень.

 

Стихія в Ялті забрала життя "молодого чоловіка" в південнобережному селищі Краснокам'янка, повідомила голова російської адміністрації міста. Згідно з попередньою інформацією, його змило стрімким потоком води.

 

Станом на ранок 19 червня надзвичайні служби окупаційної адміністрації повідомляли про 18 постраждалих. Один із постраждалих отримав перелом щиколотки. Одну з жертв врятували оді, коли її несло потоком води просто по вулиці.

 

Крім того, кримські медії повідомляють про затоплення ялтинського крокодиляріуму. Директор стверджує, що "приблизно 90% тварин вдалося евакуювати", а в затопленому приміщенні залишилася "якась частина".

 

Дощовою водою в Ялті підмило опори системи газопостачання середнього тиску. Дощ спричинив знеструмлення 80 трансформаторних підстанцій та двох ліній електропередач.

 

19.06.2021

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