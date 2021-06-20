Унаслідок паводку в Криму загинула одна людина, ще одна пропала безвісти.

Унаслідок паводку в Криму один чоловік загинув, іще одна людина зникла безвісти. Після Керчі затопило Ялту – автомобілі плавають вулицями, будинки без газу, води та електрики.

Про це пише видання "Крим. Реалії".

Негода періодично вирує на півострові з травня. 17 червня вона спричинила паводок у Керчі та її околицях. Згодом затопило і Ялту – злива почалася вночі на 18 червня й тривала вдень.

Стихія в Ялті забрала життя "молодого чоловіка" в південнобережному селищі Краснокам'янка, повідомила голова російської адміністрації міста. Згідно з попередньою інформацією, його змило стрімким потоком води.

Станом на ранок 19 червня надзвичайні служби окупаційної адміністрації повідомляли про 18 постраждалих. Один із постраждалих отримав перелом щиколотки. Одну з жертв врятували оді, коли її несло потоком води просто по вулиці.

Крім того, кримські медії повідомляють про затоплення ялтинського крокодиляріуму. Директор стверджує, що "приблизно 90% тварин вдалося евакуювати", а в затопленому приміщенні залишилася "якась частина".

Дощовою водою в Ялті підмило опори системи газопостачання середнього тиску. Дощ спричинив знеструмлення 80 трансформаторних підстанцій та двох ліній електропередач.