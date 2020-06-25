Амбасада США в Москві вивісила на фасаді будівлі веселковий прапор.

Кремль висловив обурення й звинуватив американців у порушенні російських законів.

 

 

Працівники американської амбасади в Москві почепили на фасаді свого будинку веселковий прапор. У повідомленні дипмісії йдеться, що таким чином «вшановується Прапор Гордості ЛГБТІ в час святкування #PrideFlagDay».

 

«Прапор ЛГБТІ був створений американським художником і активістом Ґилбертом Бейкером і вперше був піднятий 25 червня 1978 року під час параду Gay Freedom Day в Сан-Франціско. “Символ веселки був узятий з самої ранньої історії людства як символ надії”, – писав Бейкер у своїх мемуарах “Воїн веселки” (Rainbow Warrior). Він хотів донести своє переконання в тому, що сила суспільства в розмаїтті. Права ЛГБТІ – це права людини. Права людини універсальні. Місяць гордості покликаний підкреслити, що кожна людина заслуговує на те, щоб жити життям, вільним від ненависті, упереджень і переслідувань», – написано на офіційній сторінці амбасади США у Facebook.

 

Амбасадор США в Москві Джон Салліван записав відеозвернення, в якому побажав усім членам російської ЛГБТІ-спільноти, а також їхнім друзям, родинам і союзникам «щасливого Прайду».

 

Речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю «Радио Маяк» заявив, що на прапор має звернути увагу російське Міністерство закордонних справ. «Будь-які прояви пропаганди нетрадиційних сексуальних меншин в наше країні за законом неприпустимі», – підкреслив прес-секретар президента. Дії амбасади США скритикували низка російських політиків, а також православні активісти. 

 

Варто зазначити, що прапор на американській амбасаді в Москві було вивішено саме в день початку референдуму щодо конституційних змін, які, зокрема, передбачають обнулення термінів президентства Путіна, що дозволить йому залишатися при владі й після 2024 року.

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