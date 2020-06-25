Трамп пообіцяв перекинути частину американських вояків з Німеччини до Польщі.

Обіцянка пролунала на американсько-польському саміті у Вашінґтоні.

«Польща як і раніше є одним з найнадійніших партнерів США в Європі і в блоці НАТО, співпраця між країнами в усіх сферах, включно з енергетичною безпекою, обороною і економікою, зміцнюватиметься», – йдеться в спільній заяві американського президента Дональда Трампа і його польського колеги Анджея Дуди, яку було оприлюднено в середу, 24 червня, за підсумками їхніх перемовин у Вашінґтоні. У заяві, яку цитує Polskie Radio24, підкреслюється, що Сполучені Штати і Польщу «пов'язує багатовікова дружба і партнерські відносини, засновані на спільних цінностях та інтересах». Дуда став першим з початку пандемії коронавірусу іноземним лідером, котрий відвідав Сполучені Штати і зустрівся з Трампом.

На спільній пресконференції Дональд Трамп заявив, що частина дислокованого в Німеччині американського військового контингенту, яка буде виведена з ФРН, повернеться до США, ще частину буде перекинуто до Польщі і низки інших держав. «Ми збираємося скоротити наші сили в Німеччині. Частина повернеться додому, а частина буде відправлена ​​в інші місця, Польща стане одним з них», – пообіцяв Трамп у розмові з журналістами. Він підтвердив, що мова йде про дуже істотне скорочення – до 25 тисяч військовослужбовців. При цьому Трамп поскаржився, що Вашінґтон несе дуже велике фінансове навантаження в ситуації з дислокацією контингенту в ФРН.

Анджей Дуда зазначив, що був радий обговорити з Трампом перехід до нового етапу двосторонніх відносин. «Сьогодні ми переходимо до нової стадії, зокрема існує можливість подальшого нарощування американських військ в нашій країні», – наголосив президент Польщі. Водночас він попросив президента США не виводити американських сил з Європи, оскільки саме їхня присутність гарантувала її безпеку з часу закінчення Другої світової війни.

У спільній заяві двох президентів також підкреслюється, що енергетична безпека має вирішальне значення для національної безпеки. США незабаром почнуть поставки до Польщі зрідженого природного газу.

США і Польща знову заявили про підтримку «Ініціативи трьох морів», яка «посилює регіональний енергетичний, транспортний та інформаційний зв'язок між Адріатичним, Чорним і Балтійським морями за допомогою прозорих, ринкових і справедливих інвестицій, стимулюючи економічне зростання і зміцнення демократичних цінностей».

Обидві країни домовилися об'єднати зусилля в боротьбі з дезінформацією, особливо, коли йдеться про історичні істини, які стосуються Другої світової війни. Також США і Польща зобов'язалися продовжити співпрацю в пошуках ліків і вакцин проти COVID-19.

Як зазначають експерти, Дуда намагається використати американський візит, аби посилити свої позиції напередодні президентських виборів у Польщі, запланованих на 28 червня.