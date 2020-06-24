Уряд готується виділити пів мільярда гривень для Івано-Франківщини.

 

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на своєму засіданні в середу розглянула способи подолання наслідків стихійного лиха в західних областях. Комісія на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем визначила пріоритетом забезпечити житлом постраждалих мешканців, а також налагодити доступ до питної води.

 

Про це повідомила пресова служба уряду в середу. Засідання комісії проходило в режимі відеоконференції. Шмигаль комунікував із Івано-Франківська.

 

 

Протокольне рішення передбачає: постійний моніторинг гідрологічної обстановки на річках регіону з метою вчасного вжиття запобіжних заходів; організацію всебічного життєзабезпечення постраждалого та евакуйованого населення; нагляд за санітарно-епідеміологічною обстановкою з метою не допустити спалахів інфекційних захворювань через забруднення колодязів.

 

Державні служби беруться о 1 липня обстежити зруйновані та пошкоджені будівлі та дорожню інфраструктуру для встановлення розміру збитків; постраждалі мають отримати фінансову допомогу від держави.

 

Шмигаль повідомив, що в четвер відбудеться позачергове засідання уряду, на якому планують розглянути проблему ліквідації наслідків негоди.

 

"Міністерство економіки прошу спільно з головами ОДА на завтрашнє позачергове засідання Уряду підготувати орієнтовний розрахунок, які кошти треба виділяти для ліквідації наслідків стихії, щоб уряд міг ухвалити відповідне рішення. В міру того, як будемо вести розрахунки та розробляти проектно-кошторисну документацію, будемо визначатися і виділяти додаткові кошти в разі необхідності. Завтра це питання має бути розглянуто на Кабміні невідкладно", - заявив Шмигаль.

 

"Передусім треба допомогти людям, дати їм зараз воду, харчі і дах над головою. Ми опануємо ситуацію і почнемо повністю відновлювати інфраструктуру і житло в постраждалих регіонах", - додав Шмигаль.

 

 

По завершенні засідання Денис Шмигаль повідомив, що комісія протокольно зафіксувала звернення від голови ОДА про початкову допомогу на 500 млн грн для Івано-Франківщини. Окрім того, 82 млн грн знадобиться для відновлення дамб і зруйнованих берегів. "Завтра на позачерговому засіданні Кабміну ми будемо розглядати питання виділення цих коштів з резервного фонду державного бюджету. З обласного резервного фонду вже виділили мільйон гривень", - повідомив Шмигаль.

 

"Головний пріоритет зараз для уряду - це евакуація хворих і тих, кого потрібно евакуювати, це розміщення тих, хто втратив житло. Пріоритет номер два - це розчищення загат, що утворилися через бруд і деревину, яка застрягла біля мостів. Для цього в область були перекинуті додаткові підрозділи ДСНС з відповідною технікою. Вони почнуть розчищення річок, які можуть змінити русла, і цим створюють додаткову небезпеку", - заявив очільник уряду.

 

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