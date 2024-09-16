Катастрофічна повінь в Центральній Європі.

Загинуло щонайменше 11 осіб. Зливи можуть тривати до вівторка.

 

 

Зливи, спричинені штормом «Борис», призвели до людських жертв у Центральній та Східній Європі. Аварійні служби у спішному порядку зводять захисні споруди для боротьби з повенями. Про це повідомив телеканал ВВС. Тисячі будинків у Чехії, Румунії, Польщі й Австрії постраждали від води. Нарізі відомо про 11 загиблих людей.

 

Зокрема в Австрії під час операції з порятунку громадян від повені загинув один пожежник. Територія навколо Відня була оголошена зоною лиха, місцева влада говорить про «безпрецедентну екстремальну ситуацію».

 

Одна людина загинула внаслідок повені в Польщі. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. У місті Ґлухолази на південному заході Польщі влада заявила, що річка Бяла-Глухолазька вийшла з берегів і затопила вулиці. У Кракові мешканці міста допомагають рятувальникам укріплювати береги Вісли мішками з піском для захисту від повені.

 

Найбільше жертв у Румунії. У суботу, 14 серпня, там у районі міста Ґалац, на південному сході країни поблизу кордону з Україною, загинуло четверо людей, а в неділю, 15 серпня, – ще двоє.

 

У Чехії через повінь у багатьох районах було оголошено евакуацію. У суботу прорвало греблю на півдні країни. Близько 51 тисячі домогосподарств на півночі країни зазнали перебоїв з електропостачанням. Міністр довкілля Петер Гладік (Petr Hladík) закликав мешканців найбільш постраждалих районів підготуватися до евакуації. Міністр також попередив, що дощі в Чехії очікуються до вівторка.

 

Як повідомили представники «Укрзалізниці», через повені у Польщі та Чехії скасовано низку потягів до України.

16.09.2024

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