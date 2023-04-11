Рятувальники попереджають про підняття води у Дністрі.

У найближчі три дні підвищиться рівень води у Дністрі на ділянці Галич – Нижнів – Залiщики до 1,2 – 1,7 м над поточними позначками. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Тернопільській області.

"11–13 квітня в річці Дністер на ділянці Галич – Нижнів – Заліщики очікується продовження підвищення рiвнiв води на 1,2 – 1,7 м над поточними відмітками, без негативних наслідків", – попереджають рятувальники.

У Галицькому національному природному парку (Івано-Франківська область) повідомляють, що за останню добу рівень води у Дністрі піднявся на 22 см.

10–12 квiтня на рiчках басейну Днiстра у межах Iвано-Франкiвської області вода підніметься на 0,2–1,0 м над поточними рiвнями, без негативних наслідків. Однак на заплавах (у місцях, де відсутні інженерно-технічні споруди – дамби) очікується вихiд води з берегів (І рiвень небезпеки – жовтий).