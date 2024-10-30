Через повінь в Іспанії загинуло понад 60 людей.

У Валенсії порушено автомобільне, залізничне та авіаційне сполучення. 

 

 

62 особи, згідно з уточненими даними, загинули внаслідок повеней, викликаних зливами в іспанській провінції Валенсія. Десятки мешканців провінції вважаються зниклими безвісти. Про це повідомила газета El Pais з покликом на заяву Об'єднаного центру оперативного координування та відомості, отримані від різних силових структур та служб екстреної допомоги. Об'єднаний центр попередив, що «число жертв є попереднім і процес виявлення та впізнання загиблих триває».

 

Причиною злив, які спричинили повені, став ураган Dana, який пройшовся південним сходом Іспанії. За даними іспанських метеорологів, лише за вісім годин у Валенсії випало 491 мм опадів – такий обсяг відповідає приблизно річній нормі.

 

Голова реґіонального уряду Карлос Масон (Carlos Mazón) розповів журналістам, що деякі райони Валенсії виявилися відрізаними через затоплені дороги. Спостерігаються перебої з електропостачанням та зв'язком. У провінції порушено автомобільне, залізничне й авіаційне сполучення. 

 

У соціальних мережах публікуються кадри, на яких видно, як потоки води змивають мости та перекидають автомобілі. На деяких відео люди залізають на дерева, щоб урятуватися від повені.

 

 

У провінції Малага через негоду зійшов із рейок швидкісний потяг із майже 300 пасажирами. За даними влади, ніхто не постраждав, але швидкісне залізничне сполучення між Валенсією та Мадридом було перервано.

 

До постраждалих районів скерували понад тисячу військовиків, які надають допомогу екстреним службам. Реґіональна влада рекомендувала людям залишатися вдома, щоб не ускладнювати роботу рятувальників. Парламент Іспанії розпочав засідання з хвилини мовчання за загиблими.

 

Король Іспанії Філіп VI заявив, що він вражений масштабами повеней, і в соцмережі Х висловив «співчуття від щирого серця» родичам та близьким жертв стихійного лиха.

 

30.10.2024

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