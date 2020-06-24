Зеленський вимагає від уряду відповіді для повеней "раз і назавжди".

Президент України Володимир Зеленський вимагає від уряду системного рішення щодо розв'язання проблеми щорічного підтоплення в західних областях України.

Про це він заявив під час селекторної наради щодо наслідків негоди на заході країни. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів Президентові останню інформацію про надзвичайну ситуацію в Івано-Франківській області, повідомила пресова служба ОП.

"Ми щороку від 500 до 800 мільйонів витрачаємо на ліквідацію наслідків. А цього року, мабуть, буде більше мільярда гривень. Час знайти системне рішення, зайнятися укріпленням берегів річок. Щоб укріпити береги Дністра, Тиси, щоб вирішити це питання раз і назавжди. Треба розробити справжню велику програму із залученням іноземного досвіду, а не щороку втрачати людей та гроші", – звернувся Зеленський до Шмигаля.

Голова уряду сказав Президентові, що масштаби затоплення перевершують 2008 рік. Вода затопила районну лікарню в Галичі; проводиться евакуація пацієнтів. Ситуація ускладнюється тим, що в лікарні є хворі на коронавірус.

Згідно зі свіжою інформацією, внаслідок несприятливих погодних умов в Івано-Франківській області підтоплено понад 200 поселень, до 29 немає під’їзду. В області зруйновано 110 км автодоріг та 90 мостів. Від стихії загинуло три особи. Одна людина зникла безвісти.

В Івано-Франківській, Львівській і Чернівецькій областях пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів. Порушено транспортне сполучення з 34 населеними пунктами.

У постраждалих населених пунктах немає електроенергії та водопостачання.

Сам Денис Шмигаль заявив на брифінґу, що повені на заході Україні спричинені стихією, а не людським фактором (репліка пролунала в контексті вирубування лісів). Голова уряду вважає, що комплексну відповідь мають дати науковці.

"Та норма опадів, яка випала тут за останні три дні, була в рази більшою, ніж може спожити цілий карпатський ліс, який не стримав водні потоки, які утворилися. Це, напевне, питання більше до науки – як відбуваються ці трагедії, з чого вони беруться", – сказав Шмигаль, відповідаючи на запитання про те, чи вирубка лісів є головною причиною повеней.

Водночас він наголосив, що загалом за останні п’ять років на 20% скоротився обсяг вирубок і продажу лісу, в тому числі на Івано-Франківщині, передає "Укрінформ".

Натомість голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів зауважив, що до страшних наслідків повеней призвів, зокрема, й неналежний стан системи водовідведень у населених пунктах.