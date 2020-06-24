Венедіктова найняла заступників, що отримували винагороди від Януковича.

Двоє заступників генеральної прокурорки Ірини Венедіктової отримували нагороди від Віктора Януковича. Третій під час Революції гідності, ймовірно, брав участь у боротьбі влади проти Євромайдану.

Про це йдеться у розслідуванні програми “Наші гроші”.

Колишній прокурор Донецької області Андрій Любович став заступником генпрокурора три місяці тому, 27 березня. У 2012 році тодішній президент Віктор Янукович на прохання генпрокурора Віктора Пшонки нагородив Любовича медаллю “За працю і звитягу”.

“За проявлений високий професіоналізм в організації якісного та оперативного розслідування і розкриття злочинів, пов’язаних із вчиненням терористичних актів у місті Дніпропетровську”, – йдеться в нагородному листі, який підписав Пшонка.

Нині Андрій Любович за розподілом обов’язків відповідає, зокрема, і за розслідування “справ Майдану”.

В один день із Андрієм Любовичем заступником генпрокурора став також Олексій Симоненко, який у часи Віктора Януковича працював у СБУ. В той час він отримав цілу низку нагород і від голови СБУ Валерія Хорошковського, і від самого президента.

Так, Янукович нагородив Симоненка в березні 2011 року званням “заслужений юрист України”.

Від Хорошковського Симоненко отримав “Хрест доблесті”, медаль “За відзнаку в службі”, медаль “За мужність і відвагу”, а також дострокове військове звання. Окрім того, Хорошковський просив перед Верховною Радою про те, аби Олексія Симоненка нагородили почесною грамотою.

Третій заступник, якого призначила собі Ірина Венедіктова, Ігор Мустеца, в час Революції гідності працював на посаді прокурора Шевченківського району міста Чернівців. У судовому реєстрі можна знайти відомості, з яких випливає, що Мустеца оскаржував рішення місцевої ради на підтримку Євромайдану, а також рішення з вимогою відставки прем’єра Миколи Азарова та імпічменту Віктора Януковича.

Так, у постанові Чернівецького окружного адміністративного суду йдеться про те, що прокурор Шевченківського району м. Чернівців оскаржив два рішення Шевченківської районної ради міста: “Про звернення депутатів Шевченківської районної у м. Чернівцях ради до Президента України щодо підписання угоди про Асоціацію України з Євросоюзом” та “Про звернення депутатів Шевченківської районної у м. Чернівцях ради до Верховної Ради України щодо відставки Кабінету Міністрів України на чолі з прем’єр-міністром України – Азаровим М.Я. та оголошення імпічменту Президенту України”.

Суд задовольнив позов прокурора і скасував ці рішення на підтримку Євромайдану та проти тодішньої влади. При цьому в судовому рішенні не вказується прізвище прокурора Шевченківського району, однак цю посаду на той час, згідно з офіційною біографією, займав саме Ігор Мустеца.