Очільника прокуратури Львівщини призначили заступником генерального прокурора.

Заступником генерального прокурора України призначено Антона Войтенка. До цього він очолював Львівську обласну прокуратуру. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Антон Войтенко куруватиме напрям нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань. Також за ним буде закріплена спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

Антон Войтенко очолював львівську прокуратуру з вересня 2020 року. Раніше він очолював Рівненську прокуратуру, а ще раніше був військовим прокурором Житомирського гарнізону.

Додамо, що він народився 22 жовтня 1984 року в м. Умань Черкаської області. Здобув юридичну освіту у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого. В органах прокуратури працює з 2007 року.