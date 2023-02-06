Прокуратуру Львівщини очолив Геннадій Демченко.

 

Керівником Львівської обласної прокуратури призначили Геннадія Демченка, який досі обіймав посаду начальника управління підтримання державного обвинувачення в суді Офісу генпрокурора. Сьогодні, 6 лютого, нового очільника прокуратури Львівщини представив його попередник, а нині заступник генерального прокурора України Антон Войтенко.

 

 

«Новопризначений керівник обласної прокуратури має великий досвід і володіє всіма необхідними знаннями і якостями для виконання поставлених завдань», – зазначив він.

 

Антон Войтенко додав, що пріоритетними напрямками в роботі прокуратури на Львівщині залишаються протидія бюджетним злочинам, тіньовому обігу підакцизних товарів, зловживанням на митниці, в екологічній сфері, а також боротьба із корупцією.

 

«В пріоритеті ефективна протидія правопорушенням у бюджетній сфері, тіньовому обігу підакцизних товарів, зловживанням у сфері митного контролю, екологічній сфері, а також боротьба із корупцією. Особлива увага має бути зосереджена на розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних із повномасштабним вторгненням РФ на територію України, зокрема злочинів проти основ нацбезпеки», – сказав заступник генерального прокурора України.

 

 

Геннадій Демченко в органах прокуратури працює з червня 1995 року, понад 22 роки на керівних посадах. До призначення обіймав посаду начальника управління підтримання державного обвинувачення в суді Офісу генерального прокурора.

 

Нагадаємо, що заступником генерального прокурора України призначено Антона Войтенка. До цього він очолював Львівську обласну прокуратуру. Антон Войтенко куруватиме напрям нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань. Також за ним буде закріплена спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

 

 

06.02.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Наука втрачає свою інноваційність?
Частка новаторських відкриттів і патентів уже традиційно зменшується.
05.02.23 | | Наука
347-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російська федерація зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках і продовжує вести оборону раніше захоплених рубежів на інших напрямках
05.02.23 | | Україна
Із життя людей і речей  
Ольга Кіс
Ця книжка примножує світло, дає надію, вона для тих, що в хвилини затишшя «на нулі» хочуть чогось людського, справжнього, рідного і високого водночас, вона – для нас, щоб не втратили віри у справедливе вирішення смертоносних баталій, коли над народом чуває сам Бог.
04.02.23 | | Штука
G7 встановила цінову стелю на російські нафтопродукти.
Водночас набувають чинності обмежувальні заходи ЄУ на імпорт російських нафтопродуктів.
04.02.23 | | У світі
Перше плавання «Greenpeace»
Іван Банах
Завершення хронік Квіткової революції: романтичні та ідеалістичні початки "Ґрінпісу", острів Амчітка, 15 вересня 1971 року
04.02.23 | | Минуле
346-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області.
04.02.23 | | Україна
“Забіліли сніги...”: як вписати українця у російську революційну традицію
Олеся Ісаюк
Українці вибирали методи формування мереж дії, росіяни ж відразу перейшли до персонального терору
03.02.23 | | Україна
«Воскресіння з України» після Венеції у Києві
3 лютого — 5 березня 2023 року Нацiональний музей «Київська картинна галерея» демонструватиме живопис сучасного знаного львівського маляра Петра Сметани та фільм Олесі Домарадзької і Романа Шишака «Воскресіння з України».
03.02.23 | | Штука

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.