Прокуратуру Львівщини очолив Геннадій Демченко.

Керівником Львівської обласної прокуратури призначили Геннадія Демченка, який досі обіймав посаду начальника управління підтримання державного обвинувачення в суді Офісу генпрокурора. Сьогодні, 6 лютого, нового очільника прокуратури Львівщини представив його попередник, а нині заступник генерального прокурора України Антон Войтенко.

«Новопризначений керівник обласної прокуратури має великий досвід і володіє всіма необхідними знаннями і якостями для виконання поставлених завдань», – зазначив він.

Антон Войтенко додав, що пріоритетними напрямками в роботі прокуратури на Львівщині залишаються протидія бюджетним злочинам, тіньовому обігу підакцизних товарів, зловживанням на митниці, в екологічній сфері, а також боротьба із корупцією.

«В пріоритеті ефективна протидія правопорушенням у бюджетній сфері, тіньовому обігу підакцизних товарів, зловживанням у сфері митного контролю, екологічній сфері, а також боротьба із корупцією. Особлива увага має бути зосереджена на розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних із повномасштабним вторгненням РФ на територію України, зокрема злочинів проти основ нацбезпеки», – сказав заступник генерального прокурора України.

Геннадій Демченко в органах прокуратури працює з червня 1995 року, понад 22 роки на керівних посадах. До призначення обіймав посаду начальника управління підтримання державного обвинувачення в суді Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, що заступником генерального прокурора України призначено Антона Войтенка. До цього він очолював Львівську обласну прокуратуру. Антон Войтенко куруватиме напрям нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань. Також за ним буде закріплена спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.