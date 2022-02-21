Офіс прокурора відкрив провадження через зазіхання керівництва РФ на територію України.

 

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження через заклики до зміни кордонів України на засіданні Ради безпеки РФ.

 

 

Про це заявила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

 

"15.02.2022 депутати Держдуми РФ звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР" – іншими словами, українські території. 21.02.2022 відбулося засідання Ради безпеки РФ під керівництвом Володимира Путіна, під час якого його члени відкрито підтримали цю ідею", – написала Венедіктова на своїй сторінці у Facebook.

 

У цьому контексті вона повідомила: "Наші дії: реєстрація кримінального провадження за ч.2 ст. 110 КК України – публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, вчинені представником влади".

 

Генпрокурор зазначила, що не має права реагувати емоційно та "висловлюватися будь-якою мовою, крім процесуальної", оскільки це заборонено законом.

 

"Але саме закон змушує нас реагувати на скоєний злочин і нести відповідальність за процесуальну перспективу справ. Наші українські прокурори займуться цією справою "по повній програмі". Їздити на шопінг членам цього закритого клубу "по закордонах" стане важко – обіцяємо", – додала вона.

 

15 лютого Ґосдума Росії ухвалила постанову про негайне направлення президенту РФ звернення про необхідність визнання юрисдикції рухів "Л/ДНР" над територією ОРДЛО.

 

21 лютого Рада безпеки Росії схвалила ці заклики.

 

21.02.2022

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