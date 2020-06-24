Завтра на Львівщині відновлюють рух 12 приміських поїздів.



Із 25 червня Укрзалізниця відновить курсування 12 приміських поїздів регіональної філії «Львівська залізниця» територією Львівщини. Таке рішення ухвалили на основі рекомендації регіональної комісії з питань ТЕБ і НС Львівської ОДА.

Відтак, починаючи з 25 червня, у приміському сполученні Львівщини курсуватимуть такі поїзди:

№ 6063 Ходорів – Львів (вирушатиме з Ходорова о 05:25 та прибуватиме у Львів о 07:43);

№ 6066 Львів – Ходорів (17:40–19:53);

№ 6113 Львів – Мостиська (17:50–19:48);

№ 6125 Львів – Шкло (20:30–22:04);

№ 6056 Львів – Сокаль (18:20–20:48);

№ 6027 Львів – Сянки (20:47–01:56);

№ 6025 Львів – Самбір (18:50–20:55);

№ 6154 Стрий – Львів (05:34–07:24);

№ 6015 Львів – Стрий (20:22–22:05);

№ 6155 Львів – Лавочне (17:50–21:14);

№ 6031 Золочів – Львів (05:42–07:15);

№ 6034 Львів – Золочів (20:40–22:20);

26 червня до цього переліку додадуть іще 8 приміських поїздів:

№ 6102 Мостиська – Львів (вирушатиме зі ст. Мостиська о 04:45, прибуватиме у Львів о 06:50);

№ 6126 Шкло – Львів (06:05–07:30);

№ 6053 Сокаль – Львів (04:50–07:30);

№ 6028 Сянки – Львів (02:35–07:05);

№ 6018 Самбір – Львів (05:55–07:55);

№ 6156 Лавочне – Львів (04:13–07:40);

№ 6017 Львів – Трускавець (08:20–11:15);

№ 6012 Трускавець – Львів (16:28–19:22).

Докладний розклад руху цих поїздів можна переглянути на офіційному сайті Львівської залізниці.

Фото: Riurik/commons.wikimedia.org

Водночас на залізниці нагадують, що карантинних обмежень на території Львівської області наразі не послаблено, оскільки епідеміологічна ситуація залишається несприятливою. Тож для того, щоби скористатися залізницею, пасажири обов’язково мають одягнути захисну маску чи респіратор, користуватися іншими засобами індивідуального захисту, а також дотримуватися рекомендацій МОЗ для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Львівська залізниця також повідомила про тимчасові зміни у курсуванні приміського поїзда сполученням Коломия – Снятин. У зв’язку з проведенням робіт із ліквідації наслідків стихії, що пошкодила залізничну інфраструктуру на перегоні Заболотів – Видинів, від сьогодні, 24 червня, рух приміських поїздів № 6469/6470 Коломия – Снятин призупинено.