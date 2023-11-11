У Рязанській області Росії вчинено теракт на залізниці.

З рейок зійшли 19 вантажних вагонів

 

 

У Рязанській області Росії на тупиковій гілці залізниці з рейок зійшли 19 вантажних вагонів. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax. Очевидно, це стало наслідком теракту на залізниці.

 

«Сьогодні о 07:12 на перегоні Рибне – Блокпост, за попередньою інформацією, внаслідок втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту відбулося сходження 19 вагонів вантажного потяга», – повідомила пресслужба Московської залізниці на своєму Telegram-каналі.

 

Представники відомства стверджують, що у вагонах перевозили мінеральне добриво, і запевняють, що загрози екології немає.

 

Пресслужба Московської залізниці також повідомила, що понад 250 залізничників ведуть відновлювальні роботи на місці сходження вагонів. Для ліквідації наслідків аварії на місце відправили ремонтні потяги зі станцій Рибне, Воскресенськ, Рязань.

 

Також повідомляється, що, за уточненими даними, машиніст потяга не постраждав. «Травми отримав помічник машиніста, йому викликано бригаду швидкої допомоги. На місце інциденту прибули співробітники спецслужб та рятувальники», – йдеться у повідомленні пресслужби Московської залізниці.

 

У пресслужбі Московської міжрегіональної транспортної прокуратури повідомили, що на місце інциденту виїхав рязанський транспортний прокурор Олексій Сидоров. Органи слідчого комітету РФ організували дослідчу перевірку.

 

Тим часом поліція в Рязанській області організувала операцію «Перехват» з метою виявити й затримати партизанів, які вчинили теракт на залізниці.

11.11.2023

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