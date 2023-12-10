«Укрзалізниця» відновлює швидкісне сполучення Тернополя з Києвом.

Від нині, 10 грудня, "Укрзалізниця" запускає щоденне швидкісне сполучення Тернополя з Києвом.
Поїзд Інтерсіті №747/748 Київ – Тернопіль – Київ підлаштовано під ранковий виїзд до столиці та вечірнє повернення, він прямуватиме з чотирма зупинками через Вінницю та Хмельницький:
Інтерсіті №747 Київ – Тернопіль:
відправлятиметься щоденно
16:30 – відправлення з Києва,
18:27 – Козятин-1 (зупинка 2 хв.),
19:00 – Калинівка-1 (зупинка 2 хв.),
19:19 – Вінниця (зупинка 3 хв.),
21:15 – Хмельницький (зупинка 3 хв.),
23:02 – прибуття до Тернополя.
Інтерсіті №748 Тернопіль – Київ:
06:32 – відправлення з Тернополя,
08:07 – Хмельницький (зупинка 3 хв.),
09:57 – Вінниця (зупинка 3 хв.),
10:20 – Калинівка-1 (зупинка 1 хв.),
10:53 – Козятин-1 (зупинка 1 хв.),
12:45 – прибуття до Києва.
Маршрут обслуговуватиме найшвидший український поїзд – "Тарпан". Квитки вже доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.
10.12.2023