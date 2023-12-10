«Укрзалізниця» відновлює швидкісне сполучення Тернополя з Києвом.

Від нині, 10 грудня, "Укрзалізниця" запускає щоденне швидкісне сполучення Тернополя з Києвом.

 

 

Поїзд Інтерсіті №747/748 Київ – Тернопіль – Київ підлаштовано під ранковий виїзд до столиці та вечірнє повернення, він прямуватиме з чотирма зупинками через Вінницю та Хмельницький:

 

Інтерсіті №747 Київ – Тернопіль:

відправлятиметься щоденно

16:30 – відправлення з Києва,

18:27 – Козятин-1 (зупинка 2 хв.),

19:00 – Калинівка-1 (зупинка 2 хв.),

19:19 – Вінниця (зупинка 3 хв.),

21:15 – Хмельницький (зупинка 3 хв.),

23:02 – прибуття до Тернополя.

 

Інтерсіті №748 Тернопіль – Київ:

06:32 – відправлення з Тернополя,

08:07 – Хмельницький (зупинка 3 хв.),

09:57 – Вінниця (зупинка 3 хв.),

10:20 – Калинівка-1 (зупинка 1 хв.),

10:53 – Козятин-1 (зупинка 1 хв.),

12:45 – прибуття до Києва.

 

Маршрут обслуговуватиме найшвидший український поїзд – "Тарпан". Квитки вже доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

 

 

10.12.2023

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