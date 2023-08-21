На Московській залізниці вчинено акт саботажу.

Порушено графік руху потягів у київському напрямку.

Потяги київського напрямку Московської залізниці значно вибилися з розкладу. Як повідомило інформаційне агентство Interfax, причиною цього став акт саботажу на залізничній станції «Солнечная». У понеділок, 21 серпня, близько 06:00 невідомі диверсанти підпалили релейну шафу.

«Потяги київського напрямку в обох напрямках прямують зі значним відставанням від графіка», — заявили в російській залізничній компанії, додавши, що на місці події працюють ремонтні бригади.

Як пише Telegram-канал Baza, після підпалу потяги на Київському напрямку прямують із запізненням близько години і повільніше, ніж звичайно, а рух станцією «Солнечная» ускладнений.

Станція «Солнечная» розташована в межах Москви за 16 кілометрів від Київського вокзалу.

Київський напрямок Московської залізниці веде від Київського вокзалу в Москві через Брянськ до блокпоста Зерново на кордоні з Україною та назад. У березні 2023 року повідомлялося, що київський напрямок збираються перейменувати на калузький з метою «спрощення навігації для пасажирів».