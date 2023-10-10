Польща розробляє проєкт швидкісного залізничного сполучення з Україною.

Центр європейських проєктів Польщі розробляє проєктну документацію для організації швидкісного залізничного сполучення з Україною в межах Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T). Про це повідомила уповноважена уряду Польщі з питань польсько-української співпраці у сфері розвитку Ядвіга Емілевич.

"Центр європейських проєктів сьогодні працює над проєктною документацією з боку Польщі в цьому питанні", — сказала вона на Другому форумі відбудови України, організованому днями у Варшаві Польським агентством з інвестицій і торгівлі (PAIH).

За словами Емілевич, включення залізничного сполучення від кордонів Польщі до Львова, Києва, Маріуполя й Одеси до TEN-T дає змогу профінансувати розробку проєктної документації з європейських фондів.

Польське агентство інвестицій і торгівлі (PAIH) у липні 2023 року відновило роботу представництва в Києві. PAIH склала реєстр польських компаній, зацікавлених в участі у відновленні України. До нього увійшли понад 2,5 тис. польських підприємств.