Польща розробляє проєкт швидкісного залізничного сполучення з Україною.

Центр європейських проєктів Польщі розробляє проєктну документацію для організації швидкісного залізничного сполучення з Україною в межах Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T). Про це повідомила уповноважена уряду Польщі з питань польсько-української співпраці у сфері розвитку Ядвіга Емілевич.

 

"Центр європейських проєктів сьогодні працює над проєктною документацією з боку Польщі в цьому питанні", — сказала вона на Другому форумі відбудови України, організованому днями у Варшаві Польським агентством з інвестицій і торгівлі (PAIH).

 

За словами Емілевич, включення залізничного сполучення від кордонів Польщі до Львова, Києва, Маріуполя й Одеси до TEN-T дає змогу профінансувати розробку проєктної документації з європейських фондів.

 

Польське агентство інвестицій і торгівлі (PAIH) у липні 2023 року відновило роботу представництва в Києві. PAIH склала реєстр польських компаній, зацікавлених в участі у відновленні України. До нього увійшли понад 2,5 тис. польських підприємств.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

Транс'європейська транспортна мережа (TEN-T) створюється Євросоюзом з метою з'єднати Європу із заходу на схід і з півночі на південь мережею автошляхів, залізниць, аеропортів і водних шляхів. Розвиток транспортної системи відбуватиметься у два етапи: до 2030 року має бути завершено побудову "ключової" мережі, до 2050 року — "загальної" мережі.

У липні 2023 року Європейська комісія внесла зміни до індикативних карт TEN-T, вписавши до неї українські логістичні шляхи. Північно-Балтійський коридор було подовжено через Львів і Київ до Маріуполя, Балто-Чорноморсько-Егейський коридор подовжено через Львів, Чернівці (Румунію і Молдову) до Одеси, коридори Балтійське море — Адріатичне море і Рейн — Дунай проходитимуть через Львів. За інформацією Мінвідновлення, включення логістичних маршрутів до мережі TEN-T дає змогу усунути наявні перешкоди під час проведення логістичних операцій, залучити європейські інвестиції для модернізації транспортної інфраструктури й отримати доступ до інструментів допомоги ЄС у питанні розбудови української частини мережі.

10.10.2023

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