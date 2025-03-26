За 15 років Львів і Київ мають увійти в єдину пан'європейську мережу високошвидкісних залізниць.

Новий данський аналітичний центр 21st Europe почав просувати свій амбітний інноваційний проєкт Starline, спрямований на створення до 2040 року єдиної пан'європейської мережі високошвидкісних залізниць, яка працюватиме як єдина система метро для всього континенту в рамках Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) – ініціативи Європейського Союзу, спрямованої на об'єднання інфраструктури в усій Європі.

За аналогією з метро проєктом запропоновано п'ять ліній високошвидкісного залізничного сполучення 39 міст, дві лінії виходять з Києва:

Київ – Львів – Варшава – Берлін – Амстердам – Брюссель – Париж – Лондон – Ліверпуль – Дублін – Белфаст – Ґлазґо.

Київ – Кишинів – Бухарест – Софія – Атени – Тірана – Сараєво – Загреб – Рим – Мілан – Ліон – Бордо – Мадрид – Лісабон.

Мадрид – Барселона – Марсель – Ліон – Париж – Люксембург – Франкфурт – Відень – Будапешт – Бєлґрад – Софія – Стамбул.

Осло – Стокгольм – Копенгаґен – Гамбурґ – Берлін – Франкфурт – Мюнхен – Цюріх – Мілан.

Гельсінкі – Таллінн – Рига – Вільнюс – Варшава – Берлін – Прага – Мюнхен – Цюріх – Мілан – Рим – Неаполь.

Разом це 22000-кілометрова мережа, що з'єднує 39 міст, в Мілані та Берліні перетинаються по три лінії, в Києві, Варшаві, Софії, Мюнхені, Ліоні, Римі, Цюріху, Парижі – по дві.

Поїзди прибуватимуть на нові станції, побудовані недалеко від великих міст, з пересадками на наявні міські транспортні системи. За задумом 21st Europe, ці станції стануть культурними центрами з ресторанами, магазинами і добре продуманими зонами очікування, а також концертними залами, музеями, спортивними майданчиками і місцями для проведення заходів.

21st Europe декларує:

Європу завжди формував рух. Століттями її дороги та залізниці перевозили торговців, мислителів та мрійників, сплітаючи культури та зменшуючи відстані. Колись потяг визначав ритм цієї індустрії, формував міста і втілював саму ідею пов'язаного континенту.

Але сьогодні залізнична мережа Європи відображає її політичну складність: фрагментована, нерівномірна, часто повільна. Високошвидкісні подорожі за замовчуванням стали повітряними, тоді як залізниця відстає, роз'єднана національними кордонами, застарілими системами та відсутністю згуртованості. Результат? Європа, яка відчуває себе менш пов'язаною, ніж повинна.

Starline має на меті змінити це. Це не просто високошвидкісна залізнична мережа, це переосмислення того, як дизайн, технології та культура можуть створити інфраструктуру, яка буде безперебійною, стійкою та захоплюючою. Уявіть собі блакитні швидкісні потяги, що легко ковзають через кордони, перетворюючи клаптикову мережу національних залізниць на єдиний уніфікований досвід.

Залізниці ніколи не були просто транспортом. Це лінії, проведені крізь історію та суспільство. Starline перемальовує їх не для того, щоб розділяти, а для того, щоб з'єднувати. Щоб континент знову відчув себе єдиним цілим".

Геополітичний фактор

Сильною стороною Європи завжди була її відкритість, але безперешкодний рух залишається не виконаною обіцянкою. Шенгенська угода стерла кордони на папері, але наша транспортна інфраструктура все ще зміцнює їх. Тим часом Китай всього за два десятиліття побудував найбільшу в світі мережу високошвидкісних залізниць, продемонструвавши, чого можна досягти завдяки довгостроковому баченню.

Європа має історії успіху – французька TGV, іспанська AVE, німецька ICE, але вони залишаються національними проєктами, а не цілісною системою. Транс'європейська транспортна мережа (TEN-T) має на меті об'єднати інфраструктуру, але їй бракує швидкості й амбіцій. Справді інтегрована залізнична система – це вже не просто питання зручності, це стратегічна необхідність для стійкості Європи у 21 столітті.

Культура в русі

Поколіннями залізниці формували уявлення європейців про свій континент. Від золотого віку нічних поїздів до сьогоднішніх понад 400 тисяч користувачів Interrail щороку, прагнення до відкритих, доступних подорожей є очевидним. Проте незважаючи на суспільний попит, транскордонні подорожі залишаються фраґментованими, повільними та дорогими.

Хоча лоукост-авіакомпанії спростили пересування між столицями, вони також зруйнували культурну тканину, яку колись сплітала залізниця. Нова європейська залізнична мережа має бути чимось більшим, ніж інженерний подвиг; вона повинна зробити подорожі інтуїтивно зрозумілими, доступними і надихаючими, гарантуючи, що наступне покоління сприйматиме Європу як по-справжньому пов'язане ціле.

Екологічно чиста мобільність

Транспорт є однією з найбільших кліматичних проблем Європи, відповідальною за 25% загальних викидів, і авіація є найбільш швидкозростаючою галуззю, що робить свій внесок. Близькомагістральні рейси залишаються за замовчуванням для мільйонів людей, незважаючи на те, що високошвидкісна залізниця викидає на 90% менше CO₂ за одну поїздку. Електрифіковані поїзди, що працюють на відновлюваних джерелах енергії, можуть перетворити європейську мобільність на модель сталого розвитку.

Однак без єдиної мережі залізницям важко конкурувати. Такі країни, як Франція та Австрія, почали обмежувати короткострокові рейси там, де існують залізничні альтернативи, але реальний вплив вимагає континентального підходу. Сміливий перехід на високошвидкісну залізницю може стати найкращим шансом для Європи досягти своїх цілей до 2050 року, забезпечивши при цьому швидку та екологічно чисту мобільність.

Економічний рушій

Сильна Європа переміщує товари, людей та ідеї. Залізничні перевезення в чотири рази ефективніші, ніж автомобільні, проте сьогодні лише 18% товарів перевозяться залізницею. Тим часом фраґментована пасажирська мережа обмежує мобільність робочої сили та зростання бізнесу. Справді інтегрована високошвидкісна залізнична система стала б економічним каталізатором, створивши мільйони робочих місць в інфраструктурі, інженерії та сфері послуг.

Коли Китай розширив свою мережу високошвидкісних залізниць, міста, що мають сполучення з HSR, відчули зростання ВВП на 14,2%, а кожна нова лінія HSR сприяла додатковому зростанню міського ВВП на 7,2%. Європейський проєкт подібного масштабу міг би стимулювати інвестиції, розблокувати регіональні економіки і змусити єдиний ринок відчути себе єдиним фізично, а не тільки економічно.

Європі не бракує інвестицій, політики чи амбіцій у сфері залізничного транспорту. Такі проєкти, як TEN-T і національні високошвидкісні мережі, – це кроки у правильному напрямі. Але залишається фундаментальна проблема: брак дизайну. Не лише у пасажирському досвіді, де складна система продажу квитків, непослідовний сервіс та застарілі станції створюють відчуття фрагментарності, а й у втраченій можливості зробити залізницю визначальною рисою самої Європи.

Залізниця – це більше, ніж інфраструктура, це те, як люди пізнають континент. Проте, на відміну від великих європейських громадських просторів, швидкісній залізниці бракує об'єднуючого бачення. Станції здаються роз'єднаними, потяги дуже різняться за дизайном, а сама подорож рідко розглядається як частина досвіду. Інші види транспорту – від японських швидкісних поїздів до скандинавських аеропортів – показали, що мобільність може бути як функціональною, так і знаковою.

Розв'язання цієї проблеми полягає не лише у збільшенні інвестицій. Йдеться про проєктування системи, побудованої на століття вперед.

Starline – це проєкт майбутнього іншого типу, майбутнього, в якому сині швидкісні поїзди безперешкодно перетинають кордони, роблячи подорожі легкими, сталими та тісно пов'язаними між собою. Це не просто швидший спосіб дістатися з пункту А в пункт Б, а нова історія європейського руху.

Проєкт Starline розширює мережу TEN-T у сміливу європейську високошвидкісну залізничну систему. Основна увага приділяється з'єднанню країн, а не розвитку внутрішньої залізниці, яка повинна залишатися національною відповідальністю. Кожна країна має принаймні одну станцію, що забезпечує широкий доступ, тоді як великі економіки та ключові промислові центри отримують додаткові сполучення для зміцнення економічних і культурних зв'язків.

Starline спроєктована для роботи зі швидкістю 300–400 км/год, гарантуючи, що Європа рухається з такою швидкістю, якої вимагає сучасна мобільність. Китай побудував 42 000 кілометрів високошвидкісних залізниць всього за два десятиліття, при цьому швидкість поїздів регулярно перевищує 350 км/год. Японська залізниця Shinkansen зробила швидкісні безперешкодні залізничні перевезення повсякденною реальністю. Європа вже має відповідний досвід – Starline має на меті застосувати його в масштабах, через кордони.

Швидкість стосується не лише людей. Вона так само важлива і для товарів. Starline інтегрує вантажні перевезення в свою мережу, дозволяючи дорогим, чутливим до часу товарам – медичним препаратам, свіжим продуктам і важливим виробничим компонентам – переміщатися з тією ж швидкістю, що і пасажири. Швидша Європа означає більш стійкі ланцюги поставок, що зменшує залежність від автомобільних перевезень та коротких перельотів. Заводи можуть швидше отримувати матеріали, підприємства можуть працювати з більшою гнучкістю, а місцеві виробники можуть швидше виходити на ринки.

Навіть карта Starline відображає ці зміни. Створена як система метрополітену, вона змінює уявлення європейців про власний континент – не як про набір віддалених столиць, а як про єдину мережу, що швидко рухається, де будь-яке сполучення як для людей, так і для товарів знаходиться в межах легкої досяжності.

В розробці проєкту була задіяна Харківська державна академія дизайну і мистецтв.