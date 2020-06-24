Попри пандемію в Москві пройшов парад.

Менші паради відбулися в двох десятках російських міст.

 

 

У Москві в середу, 24 червня, відбувся парад на честь 75-річчя перемоги над нацизмом. Захід на Червоній площі пройшов, не дивлячись на пандемію COVID-19. Як повідомив російський інформаційний портал  «Газета.Ру», У ньому взяли участь понад 13 тисяч військовослужбовців, 234 одиниці військової техніки, 75 літаків і гелікоптерів. В заході взяли участь представники армій Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Узбекистану, Туркменістану, Китаю, Монголії, Індії та Сербії. Представники російської влади, ветерани та іноземні гості на трибунах над Мавзолеєм слідкували за парадом без масок і рукавичок.

 

Парад, перенесений з 9 травня, відвідали президенти Білорусі, Казахстану, Молдови, Сербії, Таджикистану і Узбекистану, а також один з членів президії Боснії і Герцеговини. Низка запрошених іноземних лідерів вирішили не приїжджати в Москву, покликаючись на ситуацію з коронавірусом SARS-CoV-2.

 

Через карантинні заходи, пов’язані з пандемією COVID-19, ювілейний парад пройшов не традиційно дев’ятого травня, а 24 червня, саме цього дня в 1945 році відбувся парад переможців над гітлерівською Німеччиною.

 

Менші паради чи марші пройшли в 25 російських містах. Хоча багато міст Росії раніше відмовилися від проведення масових урочистих заходів  в зв'язку з епідеміологічною ситуацією. Всесвітня організація охорони здоров'я критично поставилася до наміру влади Росії провести військовий парад в Москві, зазначивши, що будь-який масовий захід пов'язаний з ризиком подальшого поширення вірусу.

 

У Росії за станом на ранок 24 червня вірус SARS-CoV-2 виявлено в 606 881 особи (добовий приріст 7176), 8513 хворих з COVID-19 померли, 368 822 одужали.

 

Незважаючи на пандемію, в країні на перше липня заплановано голосування щодо поправокх до Конституції РФ, які передбачають, зокрема, обнуління президентських термінів для Володимира Путіна.

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