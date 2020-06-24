Біля приймальні нардепа на Рівненщині побилися націоналісти і прибічники Ківи.

Працівники Національної поліції затримали 15 осіб внаслідок сутичок біля офісу громадської організації депутата "ОПЗЖ" Іллі Ківи та приймальні народного депутата Сергія Литвиненка в місті Березному на Рівненщині.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції Рівненщини.

"Близько 16-ї години під час його (народного депутата, - Z) від’їзду учасники акції почали наздоганяти депутата. В цей час прихильники нардепа стали на його захист. Між опонентами виникла сутичка, під час якої невстановлена особа кинула у натовп піротехнічний виріб", — повідомив заступник начальника поліції Рівненщини Олександр Панасюк.

Начальник управління патрульної поліції Рівненщини отримав тілесні ушкодження, коли намагався відбити піротехніку ногою. Після акції його спровадили до лікарні Рівного.

Згідно з оцінкою поліції, в мітингу брало участь 130 осіб. Під час затримання заворушників поліція також вилучила п'ять автомобілів. Під час операції вдавалися до попереджувальних пострілів.

Партія "Національний корпус" зазначає у своєму повідомленні: націоналісти спільно з громадою 156-го одномандатного округу в Березному прийшли поспілкуватись з народним депутатом Сергієм Литвиненком, "який хоче провести вибори на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей".

"Нацкорпус" стверджує, що акція була мирною; на протестувальників напало "близько 100 тітушок під прикриттям поліції".

Націоналісти констатували, що депутат Литвиненко заручився підтримкою представника пропутінської партії "ОПЗЖ" Іллі Ківи та його новоствореної організації "Патріоти – За життя!". "Ківа вчергове облив брудом націоналістичні організації та пообіцяв надати в тому числі і силову підтримку Литвиненку та йому подібним", - констатували вони.

"Корпус" вважає, що "такі люди, як Сергій Литвиненко та Ілля Ківа, не гідні представляти інтереси громади та взагалі бути в парламенті".

Сам Литвиненко написав у Facebook, що його слова на тему Донбасу "були повністю перекручені і використані радикалами для чергових провокацій та власного піару".

Депутат висловив подяку Ківиним хлопцям. "котрі випадково виявилися поряд" і підтримали його, а також поліції.