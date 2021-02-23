У Львові під час акції проти бізнесу Козака відбулася сутичка з поліцією.

У Львові сьогодні, 23 лютого, уранці члени «Національного корпусу» вдруге пікетували підприємства на вул. Городоцькій, які, за їхніми словами, належать Тарасові Козаку та Вікторові Медведчуку. Під час акції вони кидали димові шашки та палили шини. Відбулися сутички із поліцією, повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Фото www.facebook.com/chetomir

Акція протесту відбулась під стінами підприємств «Бетонбуд», «Будімекс проект», «Капітал плаза», «Трансмонолітавто» на вул. Городоцькій, які за словами керівника штабу Львівського обласного осередку Haцкopпycу Богдана Бордуна, належать родині Козака та його однопартійцю Сергієві Медведчуку. Активісти принесли до підприємств шини та запалили димові шашки.

Фото www.facebook.com/chetomir

«Hинішній протест – це продовження кампанії Нацкорпусу проти діяльності колаборантів на Галичині, що розпочалася 16 лютого. Тоді ми провели попереджувально-інформаційну акцію для привернення уваги громадськості й влади до проблеми. Цього разу нaціоналісти перейшли до прямих дій проти бізнесу колаборантів», – заявив він.

Фото www.facebook.com/chetomir



Богдан Бордун додав, що активісти вимагають поширення санкцій, введених проти Медведчука та Козака, й на їхні родини.

Фото www.facebook.com/chetomir

На місці події правоохоронці виявили 60 осіб, які «поводилися агресивно, кидали димові шашки, намагалися підпалити шини та не реагували на зауваження щодо припинення порушень правопорядку».

Фото www.facebook.com/chetomir

Поліцейські у шоломах та з кийками оточили активістів. Відбулися сутички, під час яких четверо правоохоронців зазнали травм. Конфлікт тривав близько години. Шістьох протестувальників, які чинили активний опір правоохоронцям, доставили у відділ поліції.

Фото www.facebook.com/chetomir

За фактом скоєного відкрите криміналнье провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Нападникам на поліцейських загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата України з фракції «Опозиційна платформа – За життя», який також очолює львівський обласний осередок цієї партії, Тараса Козака та юридичних осіб телеканалів «112», NewsOne, ZIK.