"Пересопницьке Євангеліє" начитали ориґінальною староукраїнською мовою.

28 серпня відвідувачі інтелектуально-мистецької події "Пересопниця 1561 р.Б." у селі Пересопниця на Рівнещині вперше почують українську мову, якою була написана українська першокнига –
"Пересопницьке Євангеліє".
Окремі частини книги начитали на студії професійного звукозапису в Рівному представники рівненського андеґраунду – засновник формації Kick Олексій Кочубей, викладач історії Олександр Крупка, аванґардист Володимир Антонюк, народний артист Олексій Заворотній.
Програма заходу включає у себе також:
– Стінопис наживо, котрий виконуватиме один з найвидатніших митців Європи монументаліст Сергій Радкевич;
– Лекторій за участю відомих спікерів, що обговорюватимуть нові сенсаційні археологічні відкриття у Пересопниці, історію, а також проблеми реалізації культурних проектів Волині;
– Лицарський турнір та середньовічну живу музику;
– Диспут "Церква майбутнього" за участю найвідоміших богословів з різних християнських конфесійсій;
– DJ-сцену від Kick Rivne;
– Сплави на катамаранах та екскурсії;
– Кіно під куполом (нічна кінопрограма в музеї).
Із детальнішою програмою можна ознайомитися за лінком.
Організатор: AG Event
Партнери: Zbruc.eu, InfoHub, Kick Rivne, Vitagro, Ветеранський Простір, "Культурноархеологічний центр "Пересопниця"
25.08.2021