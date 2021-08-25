"Пересопницьке Євангеліє" начитали ориґінальною староукраїнською мовою.

 

28 серпня відвідувачі інтелектуально-мистецької події "Пересопниця 1561 р.Б." у селі Пересопниця на Рівнещині вперше почують українську мову, якою була написана українська першокнига –
"Пересопницьке Євангеліє".

 

 

Окремі частини книги начитали на студії професійного звукозапису в Рівному представники рівненського андеґраунду – засновник формації Kick Олексій Кочубей, викладач історії Олександр Крупка, аванґардист Володимир Антонюк, народний артист Олексій Заворотній.

 

Програма заходу включає у себе також:

 

Стінопис наживо, котрий виконуватиме один з найвидатніших митців Європи монументаліст Сергій Радкевич;

 

– Лекторій за участю відомих спікерів, що обговорюватимуть нові сенсаційні археологічні відкриття у Пересопниці, історію, а також проблеми реалізації культурних проектів Волині;

 

– Лицарський турнір та середньовічну живу музику;

 

– Диспут "Церква майбутнього" за участю найвідоміших богословів з різних християнських конфесійсій;

 

– DJ-сцену від Kick Rivne;

 

– Сплави на катамаранах та екскурсії;

 

– Кіно під куполом (нічна кінопрограма в музеї).

 

Із детальнішою програмою можна ознайомитися за лінком.

 


Організатор: AG Event

 

Партнери: Zbruc.eu, InfoHub, Kick Rivne, Vitagro, Ветеранський Простір, "Культурноархеологічний центр "Пересопниця"

 

25.08.2021

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