Львів'янина з "Нацкорпусу" взяли під варту на два місяці через побиття журналіста.

Печерський суд взяв під варту на два місяці Микиту Губського (на фото) та відправив під цілодобовий домашній арешт Антона Голощапова. Їх підозрюють у побитті фотокореспондента видання "Букви" Олександра Кужельного 14 серпня біля Маріїнського парку.

Про це повідомляє Hromadske.

Прокурори просили арештувати підлітків, наголошуючи на ризиках утечі, тиску на інших невстановлених фігурантів, свідків, знищення або спотворення речових доказів. Адвокати ж просили обрати більш м’який запобіжний захід.

Самі підлітки раніше просили вибачення у Кужельного в присутності лідера партії "Національний корпус" Андрія Білецького.

8 серпня після акції протесту біля Офісу президента невідомі напали на фотокореспондента видання "Букви" Олександра Кужельного та вимагали від нього видалити фото.

Нападники не відрекомендувалися. Більшість осіб у натовпі мали балаклави, поряд із ними були люди у футболках "Національного корпусу".

Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький заявив на місці інциденту, що розбереться із ситуацією. Згодом політсила опублікувала заяву, в якій зазначено, що нападники вже попросили вибачення у Кужельного, а в партії "зроблять усе, аби нападники понесли відповідальність за свої дії".

Сам Кужельний розповів, що нападники перестріли його дорогою до метро, казали, що він "лівак" і "зливає" про них інформацію. Після побиття кореспондент написав заяву в поліцію.