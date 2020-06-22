Третина українців тужить за Радянським союзом.

Третина українців на 29-му році Незалежності шкодує через розпад Совєцького союзу. Водночас рівно половина не відчуває жалю через падіння СРСР.

Про це йдеться в підсумках соціологічного дослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

Так, 33,5% зізналися, що вони тужать за розпадом СРСР; 50,1% не жалкують через це, а 16,4% вагаються.

Якщо йдеться про реґіональний вимір, то лише захід попрощався зі совком без великої нуди – 69% проти 15%. Центр відтворює загальноукраїнську опінію: 51% до 32%. Натомість на півдні та сході й на Донбасі переважає число респондентів, котрі ностальгують за Совєцьким союзом.

35% респондентів вважають, що перебування України у складі СРСР принесло їй більше користі, ніж шкоди. У порівнянні з 2013 роком прибічників цієї опінії поменшало на 13%.

Cеред тих, хто етнічно ідентифікує себе як українець, 30,5% шкодують про СРСР – проти 67% серед тих, хто називає себе росіянином. КМІС коментує: "Помітно більше людей на півдні, сході і Донбасі ідентифікують себе як «росіян», тому почасти різниця пояснюється регіоном, а не лише, власне, етнічною належністю. Утім, зв’язок з саме етнічною належністю зберігається: якщо брати окремо південь, схід і Донбас, то серед «українців» регіону 43,5% шкодують про розпад, серед «росіян» – 71,5%".

З-поміж тих, хто переважно спілкується українською мовою, 26% шкодують за Совєцьким союзом, а серед тих, хто російською мовою, – 44%.

Серед виборців найбільше шкодує про розпад СРСР електорат Юрія Бойка (81,5%), найменше – виборці Петра Порошенка (4%). Серед виборців Володимира Зеленського шкодують 29%.

Соціологічне дослідження проводив Київський міжнародний інститут соціології 24-31 травня 2020 року. Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України. До вибірки не включені території, які тимчасово не контролюються урядом України. Проведено 2000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% – для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників, близьких до 25%, 1,4% – для показників, близьких до 10%.