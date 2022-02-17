Ставлення українців до Росії впало до рівня часів "Дебальцівського котла".

 

Ставлення українців до Росії погіршилося. У лютому 2022 року до Росії добре ставилося лише 34% українців – це дуже близько до мінімуму, котрий спостерігався в Україні у травні 2015 року невдовзі після боїв за Донецький аеропорт і за Дебальцеве.

 

 

 

Про це йдеться в результатах соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

 

Так, 4% респондентів ставиться до Росії дуже добре, 30% – в основному добре. При тім 27% сприймають Московію дуже погано, а 23% – радше погано.

 

Найбільш неґативно до Росії налаштовані на Заході (64%). У центрі Московія не подобається 55% респондентів. На Півдні РФ зневажає 40% громадян, на Сході – 30% (при тім на Сході понад половина – 53% – таки ставиться до Росії добре).

 

Респондентам також ставилося запитання: "Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?". Абсолютна більшість – 92% – респондентів вважають, що Україна і Росія мають бути незалежними державами (порівняно з листопадом 2021 року показник зріс на 4%).

 

Зокрема, 44% певні, що відносини України та Росії мають бути такими самими, як з іншими державами – із закритими кордонами, візами, митницями. А 48% виступають за те, щоб Україна і Росія були незалежними, але дружніми державами – з відкритими кордонами, без віз та митниць

 

Лише 5% респондентів вважають, що Україна і Росія мають об’єднатися в одну державу.

 

Відповіді на питання: "Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?" 

червоний: "Вони мають бути такими самими, як з іншими державами - з закритими кордонами, візами, митницями"

синій: "Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами - з відкритими кордонами, без віз та митниць"

ґранатовий: "Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу"

 

Інформація про опитування. Київський міжнародний інститут соціології проводив всеукраїнське соціологічне опитування 5-13 лютого 2022 року. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2004 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.   

 

17.02.2022

До теми

Поширити
Збруч
Переосмислити, щоб зуміти зцілитися
Юлія Баір
Виставка «Ремісія» Івана Винарчика, центральною ідеєю якої вгадується переосмислення феномену насилля в трагічні періоди історії, — незвична тематикою як для львівської галереї «Зелена канапа», так і для сучасного українського живопису.
16.02.22 | | Штука
Історія Європи (XVI)
Артуро Перес-Реверте
За неповні дев’яносто років римляни завоювали решту італійського півострова. Усе це відбувалося неспішно, але неперервно, із опортуністською, агресивною та безжальною політикою
16.02.22 | | Дискурси
Наввипередки зі світовою історією
Ілько ЛЕМКО
Сталося так, що на нинішньому цивілізаційному тектонічному розламі на нашу одвічну боротьбу з Московією за право бути вільними наклалася загальноєвропейська система координат.
15.02.22 | | Україна
«Одержима»: 30 років до прем’єри
Мирослав Волинський
У Києві в Оперній студії Національної музичної академії України ім. П. Чайковського відбудеться другий прем’єрний показ опери «Одержима» композитора Мирослава Волинського за однойменною драмою Лесі Українки.
15.02.22 | | Штука
Цивільність як риторична діяльність
Христина Михалюк
Цивільність полягає не в униканні суспільного тертя, а в тому, щоби в суспільних баталіях «намацувати», що є кращим для спільного життя
15.02.22 | | Дискурси
Гени давніх людей визначають наш вигляд
Гени доісторичних мандрівних популяцій можуть впливати на фігуру, колір волосся та очей сучасних європейців.
14.02.22 | | Наука
Правила життя Носорога
Олег Яськів
Фільм «Носоріг» Олега Сенцова не про тих, хто вижив, а про тих, хто помер. Помер як ідея, яка не реалізувалась уповні, як ідея примарності утвердження сили, страху і ненависті в Україні.
14.02.22 | | Штука
Валентинка собі
Юлія Баір
Моє покоління було природно спраглим дуже малозрозумілого почуття закоханості й ще менш збагненних вимірів і форм її проявів, коли на нас звалилося зненацька це модне яскраве свято — День Валентина
14.02.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.