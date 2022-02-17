Ставлення українців до Росії впало до рівня часів "Дебальцівського котла".

Ставлення українців до Росії погіршилося. У лютому 2022 року до Росії добре ставилося лише 34% українців – це дуже близько до мінімуму, котрий спостерігався в Україні у травні 2015 року невдовзі після боїв за Донецький аеропорт і за Дебальцеве.

Про це йдеться в результатах соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Так, 4% респондентів ставиться до Росії дуже добре, 30% – в основному добре. При тім 27% сприймають Московію дуже погано, а 23% – радше погано.

Найбільш неґативно до Росії налаштовані на Заході (64%). У центрі Московія не подобається 55% респондентів. На Півдні РФ зневажає 40% громадян, на Сході – 30% (при тім на Сході понад половина – 53% – таки ставиться до Росії добре).

Респондентам також ставилося запитання: "Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?". Абсолютна більшість – 92% – респондентів вважають, що Україна і Росія мають бути незалежними державами (порівняно з листопадом 2021 року показник зріс на 4%).

Зокрема, 44% певні, що відносини України та Росії мають бути такими самими, як з іншими державами – із закритими кордонами, візами, митницями. А 48% виступають за те, щоб Україна і Росія були незалежними, але дружніми державами – з відкритими кордонами, без віз та митниць

Лише 5% респондентів вважають, що Україна і Росія мають об’єднатися в одну державу.

Відповіді на питання: "Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?"

червоний: "Вони мають бути такими самими, як з іншими державами - з закритими кордонами, візами, митницями"

синій: "Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами - з відкритими кордонами, без віз та митниць"

ґранатовий: "Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу"