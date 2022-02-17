Ставлення українців до Росії впало до рівня часів "Дебальцівського котла".

Ставлення українців до Росії погіршилося. У лютому 2022 року до Росії добре ставилося лише 34% українців – це дуже близько до мінімуму, котрий спостерігався в Україні у травні 2015 року невдовзі після боїв за Донецький аеропорт і за Дебальцеве.
Про це йдеться в результатах соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Так, 4% респондентів ставиться до Росії дуже добре, 30% – в основному добре. При тім 27% сприймають Московію дуже погано, а 23% – радше погано.
Найбільш неґативно до Росії налаштовані на Заході (64%). У центрі Московія не подобається 55% респондентів. На Півдні РФ зневажає 40% громадян, на Сході – 30% (при тім на Сході понад половина – 53% – таки ставиться до Росії добре).
Респондентам також ставилося запитання: "Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?". Абсолютна більшість – 92% – респондентів вважають, що Україна і Росія мають бути незалежними державами (порівняно з листопадом 2021 року показник зріс на 4%).
Зокрема, 44% певні, що відносини України та Росії мають бути такими самими, як з іншими державами – із закритими кордонами, візами, митницями. А 48% виступають за те, щоб Україна і Росія були незалежними, але дружніми державами – з відкритими кордонами, без віз та митниць
Лише 5% респондентів вважають, що Україна і Росія мають об’єднатися в одну державу.
Відповіді на питання: "Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?"
червоний: "Вони мають бути такими самими, як з іншими державами - з закритими кордонами, візами, митницями"
синій: "Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами - з відкритими кордонами, без віз та митниць"
ґранатовий: "Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу"
Інформація про опитування. Київський міжнародний інститут соціології проводив всеукраїнське соціологічне опитування 5-13 лютого 2022 року. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2004 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.
17.02.2022