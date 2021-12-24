Половина українців вважає, що концентрація російських військ виллється у вторгнення.

 

Половина українців – 49,2% – вважає реальною загрозу вторгнення Росії на територію України на тлі концентрації військ біля кордону. Водночас, 41,4% певні, що нападу не буде.

 

  

 

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного у грудні Київським міжнародним інститутом соціології.

 

57,8% респондентів вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля влади із запобігання вторгненню Росії. Обсяг докладених зусиль схвалює 27,1%.

 

Водночас, більшість українців не схвалюють намірів Зеленського домовлятися "хоч із чортом": його ідею про прямі переговори із Путіном вважають дієвим способом досягнення миру лише 26,6% респондентів.

 

 

Більшість опитаних – 58,1% – вважають, що переговори з Володимиром Путіним слід вести лише за участі західних партнерів. 

 

Зокрема, переважна більшість респондентів не вірить, що прямі переговори Зеленського і Путіна повернуть Україні Крим (так вважає 84,4% опитаних) і окуповану частину Донбасу (66,3%).

 

39,2% респондентів вважають, що згода на вимогу Путіна не приймати Україну в НАТО послабить безпеку України, оскільки лише розпалить агресивність Кремля щодо України. А 29,7% вважає, що прийняття такої вимоги посилить безпеку України. Водночас 31,1% респондентів вагаються з відповіддю на це питання.

 

 

Якби сьогодні в Україні проводився референдум про вступ до НАТО, то за приєднання до Північноатлантичного договору проголосувало би 59,2% серед усіх респондентів, а 28,1% постаивли б галочки "проти". Таким чином, серед тих, хто взяв би участь у референдумі, 67,8% підтримали б вступ до НАТО.

 

Якби в Україні був референдум про вступ до Європейського Союзу, то "за" проголосувало б 67,1% серед усіх респондентів, або 75,7% серед тих, хто прийшов би на дільниці.

 

Інформація про дослідження. Соціологічне опитування проводилося 13-16 грудня 2021 року Київським міжнародним інститутом соціології. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1203 респонденти, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються урядом України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% для показників, близьких до 12%, 1,4% для показників, близьких до 5%.

 

24.12.2021

До теми

Поширити
Збруч
Розповідати історії – це важливо       
Ірина Цілик
Прочинити двері і зайти в чийсь світ. Це насправді найцікавіше. Це те, про що я мріяла в дитинстві і чого досі прагну. І ці двері більш реальні, ніж нам здається.
22.12.21 | | Україна
Новітня мРНК-вакцина скоро й проти ВІЛ?
Тестова вакцина наділяє приматів надійним імунним захистом навіть при повторному зараженні.
22.12.21 | | Наука
«Драма.UA»: гра в дорослішання
Олексій Паляничка
Короткий виклад спостережень про те, як дорослішала сучасна українська драматургія покоління Y-ків та огляд шорт-ліста і гран-прі конкурсу «Драма.UA» 2021.
22.12.21 | | Штука
Історія одного шаленства
Юрій Винничук
Львів був настільки розспіваним містом, що співав про все. У 1910 році сталася ві Львові подія, яка відразу вилилися в баладу: була застрелена за нез’ясованих обставин артистка міського театру
22.12.21 | | Дискурси
Ключ розуміння
Мирослав Трофимук
Не нові тлумачення, а точніші переклади й уточнена термінологія старих і старовинних Документів свідчать, що ми таки спроможні одуматися і вдуматися про істинне особисте своє «я» і про нинішнє наше колективне «Я».
22.12.21 | | Галичина
Українотворець Ярослав Стешенко
Ярослава Мельник
Про подвиг служіння Ярослава Стешенка українській науці, про добу, в якій він жив і творив, про людей, що належали до його ближчого чи дальшого оточення
21.12.21 | | Минуле
Паростки трави
Мирослав Трофимук
Для тих, хто ще не вник дорешти, уточню, що мені заімпонувало саме (тут може бути і ямб, і хорей – це таке середньовічне заклинання) використання метафори дзеркала, як вона втілена була у Назара Гончара. Львів – ГΛІΛ… Авжеж, авжеж: LVIV – ГΛІΛ.
21.12.21 | | Штука
Про овець і справедливість
Таня Єрмак
І не сподівайтеся справедливості, її не існує в природі! Бо люди – вівці. Вони будуть сліпо прямувати за вожаком і нюхати задниці, аби лиш не залишитися наодинці й не вирішувати за себе
21.12.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.