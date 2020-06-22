Російська ФСБ затримала начальника райвідділу курської поліції.

Його звинувачують у шпигунській діяльності на користь України.

Дмитро Борзєнков

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії затримала тимчасового виконувача обов’язків начальника Золотухінського районного відділення МВС у Курській області Дмитра Борзєнкова. Про це повідомив російський інформаційний портал lenta.ru. Підполковнику Борзєнкову інкримінують державну зраду. Нібито, за даними контррозвідки, Служба безпеки України залучила чоловіка «до конфіденційної співпраці».

«Федеральною службою безпеки Російської Федерації в рамках порушеної кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ст.275 КК Росії ("державна зрада"), затримано начальника районного відділу МВС Управління МВС у Курській області підполковника поліції Борзенкова Дмитра Олександровича, 1981 р.н. За даними контррозвідки, Борзенков Д.А. був залучений до конфіденційної співпраці одним з підрозділів СБ України та за завданням іноземної спецслужби збирав і передавав відомості, які становлять державну таємницю. Ведеться слідство», – таке повідомлення пресслужби ФСБ оприлюднено в понеділок, 22 червня, на офіційному сайті відомства.

«На підполковника поліції вийшли в ході розслідування і затримали», – уточнило джерело lenta.ru в правоохоронних органах РФ.

Пізніше Лефортовський районний суд Москви заарештував російського поліціянта. Його взяли під варту до 18 серпня, повідомили в пресслужбі суду.