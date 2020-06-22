Перевізники Львівщини відновлюють роботу.



Із 23 червня у Львівській області відновлять обласні, приміські й міжміські пасажирські перевезення. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні обласної комісія ТЕБ та НС, – повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Фото: lviv.molbuk.ua

На виконання постанови Кабінету Міністрів України №500 комісія сформувала особливі правила в частині відновлення пасажирських перевезень. Зокрема, заборонено перебувати в громадському транспорті без масок або респіраторів, кількість пасажирів не може перевищує кількість місць для сидіння.

«Сьогодні комісія дозволила роботу громадського транспорту. Адже тисячі людей щодня з області їдуть на роботу у Львів, це спричинює значне скупчення людей, породжує функціонування нелегальних перевезень. Я переконаний, що дозвіл на законні транспортні перевезення дасть змогу контролювати і відстежувати усі маршрути, це також дозволить розвантажити наявні маршрути. Що більша кількість громадського транспорту – то менше скупчення», – зазначив голова ЛОДА Максим Козицький.

За дотриманням карантинних обмежень на території Львівської області стежитимуть мобільні групи у складі працівників поліції, Держпродспоживслужби та представників органів місцевого самоврядування.

«Зауважень щодо відновлення транспортного сполучення немає, за умови дотримання усіх вимог», – зазначив Олег Когут, заступник директора Львівського лабораторного центру.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. №500 передбачено, що з 22 червня і на період дії карантину робота в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування розпочинається о восьмій годині. Щодо інших закладів і підприємств, то в Кабміні рекомендують відчинятися не раніше ніж о 10:00, а за змоги переводити працівників на дистанційну роботу.

Про відновлення перевезень ще до рішення комісії ТЕБ і НС повідомили у ЛОО ВГО «Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників».

«Зважаючи на прохання пасажирів, громад, а також на дозвіл на перевезення, який є у постанові Кабінету Міністрів України №500 від 17 червня 2020 року, АТП вживуть усіх необхідних заходів, щоби перевезення були безпечними. Водночас застерігаємо пасажирів! Прохання в салон заходити ЛИШЕ в МАСКАХ, транспорт прийматиме тільки ту кількість пасажирів, на яку розраховані місця для сидіння», – запевнили в асоціації.

Водночас, як наголосили в ЛОДА, попри дозвіл на перевезення, про послаблення інших карантинних обмежень на Львівщині не йдеться, адже в області останніми днями фіксують рекордну кількість хворих на коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, у МОЗ України розроблено критерії, яким має відповідати область, аби перейти до послаблення карантинних обмежень. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я загалом протидіяти поширенню COVID-19. Згідно з аналізом епідемічної ситуації станом на 22 червня 2020 року, Львівщина не відповідає двом критеріям. Частка позитивних результатів тестування серед проведених досліджень методом ПЛР має бути меншою за 11%, натомість у Львівській області цей показник перевищує 25%. Окрім того, динаміка (порівняння епідемічної ситуації останнього тижня з попереднім) має становити менш ніж 10%, а на Львівщині – 19,1%.