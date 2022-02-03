На Львівщині оголосили інвестиційний конкурс для запровадження е-квитка.

Cьогодні, 3 лютого, управління транспорту та зв'язку Львівської ОДА оголосило конкурс на вибір інвестора для запуску системи е-квитка у приміських та міжміських маршрутках на Львівщині. Збиратимуть заявки на конкурс до 4 березня, а 10 березня планують визначити компанію-переможця.

«Впровадження е-квитка дозволить вести чіткий облік пасажирів, які користуються транспортом. Це допоможе відстежувати пасажиропотоки на автобусних маршрутах для подальшої корекції збільшення чи зменшення автобусів на конкретних маршрутах. Цим же ж вдасться краще забезпечити мешканців Львівщини більш якісними та регулярнішими пасажирськими перевезеннями на маршрутах, де є така потреба», – розповів заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Згідно з умовами конкурсу, інвестор має забезпечити роботу щонайменше 50 місць продажу е-квитка на автостанціях у населених пунктах, де мешкає більше п’яти тисяч осіб. Для реалізації проєкту забезпечення можливості оплати за проїзд автобуси необхідно обладнати валідаторами.

На Львівщині на сьогодні 50 перевізників забезпечують перевезення на 499 приміських та міжміських маршрутах. Загалом курсує 1047 автобусів. Орієнтовна вартість реалізації проєкту оцінюється у 2,5 мільйона євро.

Начальник управління транспорту та зв’язку ЛОДА Степан Рудницький зазначив, що перевізники Львівщини готові до такого переходу.

«Ми мали багато розмов. Є різні позиції, але більшість розуміє, що це буде корисно всім і це неминучий процес. Зараз розподілом отриманої суми готівки з маршрутів займаються самі водії. А це завжди викликає багато питань і в самих керівників автотранспортних підприємств. ..З е-квитком водій буде займатися лиш перевезеннями і практично не матиме справ з грошима», – зазначив він.

Впровадження системи е-квитка на Львівщині синхронізують з покращенням обліку пасажирів. Із загального пасажиропотоку у 50 мільйонів осіб кожен п’ятий пасажир в області – пільговик.

«Завдяки втіленню цього проєкту можна буде побачити реальне число пасажирів пільгових категорій для подальшої компенсації пільгового проїзду перевізникам», – сказав Степан Рудницький.

Департамент соцзахисту населення ЛОДА видаватиме соціальні картки «Мешканця Львівщини», які в подальшому надаватимуть право пільгового проїзду на приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах.

Загалом реалізувати на практиці проєкт очікують до кінця 2022 року.

Фото loda.gov.ua, volyninfa.com.ua