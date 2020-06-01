Львівщина залишається на карантині до 5 червня.



На території Львівської області продовжили карантин до пʼятниці, 5 червня. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

“Попри високу кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих протягом останніх 2-х тижнів, ми маємо заповненість ліжок на 22%, а кількість проведених ПЛР тестувань на 100 тис. населення – 97. Однак загальний показник інцидентності 13,5 (у м. Львів – 27,3, в області – 7,5) не дозволяє нам пом'якшувати карантинні заходи у Львівській області. Тобто саме ситуація у Львові вплинула на рішення про продовження карантинних заходів”, – зазначив голова ЛОДА Максим Козицький.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, протягом останнього тижня фіксують зростання кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування.

Нагадаємо, постанова Кабміну передбачає три критерії, за якими можна послаблювати карантин. На Львівщині дотримано двох таких критеріїв, але за кількістю хворих на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів (цей показник має становити менш ніж 12) область не потрапляє під послаблення карантинних заходів.

На ранок сьогодні, 1 червня, на території Львівщини зафіксовано 1700 хворих на коронавірусну інфекцію. З них 31 випадок хвороби підтвердили протягом останньої доби.

Тим часом в Івано-Франківську триває поетапне відновлення роботи закладів дошкільної освіти, відтак сьогодні розпочали роботу в режимі чергових 10 міських садочків. Загалом по місту заплановано відновлення роботи 100 груп на загальну чисельність 1500 дітей. Дитсадки працюватимуть відповідно до нових санітарних норм, а першочергове право відвідувати їх мають діти, батьки яких працюють у закладах охорони здоров'я. Втім у департаменті освіти Івано-Франківської міськради закликають записувати дошкільнят у ці групи лише в разі крайньої необхідності, а за змоги залишати дітей удома.

Тернопілля від сьогодні також впроваджує додаткові послаблення карантинних заходів, окрім території Кременецького та Шумського районів. Так, з 1 червня на Тернопіллі відновлюють міжрайонні перевезення, роботу дитсадків, а також дозволили проводити релігійні заходи з дотриманням низки протиепідеміологічних заходів.