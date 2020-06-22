Степанов анонсував зміну керівництва лабораторного центру Львівщини.

Міністерство охорони здоров’я змінить керівництво ДУ «Львівський обласний лабораторний центр» МОЗ України. Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який перебуває на Львівщині з робочим візитом.

Фото: loda.gov.ua

Як розповів міністр, за підсумками візиту він вирішив, що потрібно обов’язково «підсилити керівництво обласного лабораторного центру». До таких висновків спонукала ситуація з чергою на проведення тестувань на CОVID-19, яка виникла на Львівщині та яку вдалося розвантажити, залучивши лабораторні центри, розміщені в інших містах. Степанов зазначив, що вважає такі речі «недопустимими», а відтак «інша людина буде виконувачем обов’язків і буде безпосередньо керувати цим лабораторним центром».

Окрім того, Степанов зауважив, що буде залучено додаткових фахівців, завдяки чому Лабораторний центр Держспоживслужби Львівщини зможе проводити більше тестувань.

Під час спілкування з медичними працівниками 8-ї міської клінічної лікарні Львова міністр запевнив, що буде змінено принцип фінансування за пакетами COVID-19, а вже з вересня медикам підвищать заробітну плату.

Фото: Роман Балук/city-adm.lviv.ua

Максим Степанов запевнив, що МОЗ планує внести корективи у фінансування пакетів допомоги за COVID-19, враховуючи проблемні питання «на місцях». А Національна служба здоров’я України й надалі виплачуватиме надбавки до заробітних плат в розмірі 300% тим медикам, які надають допомогу хворим на коронавірус.

У Львові міністр відвідав чотири лікарні: три, які працюють з хворими на COVID-19 (Львівська обласна інфекційна лікарня, Центр легеневого здоров’я і 8-ма міська клінічна лікарня Львов), а також Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр.

Фото: loda.gov.ua

Нагадаємо, останнім часом на Львівщині фіксують значне зростання інфікованих на коронавірус. Загалом у Львові й на Львівщині коронавірусну інфекцію виявлено у 3980 осіб. Упродовж минулої доби – 200 нових випадків захворювання, це найбільша цифра серед регіонів України.