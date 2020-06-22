Степанов анонсував зміну керівництва лабораторного центру Львівщини.

 

Міністерство охорони здоров’я змінить керівництво ДУ «Львівський обласний лабораторний центр» МОЗ України. Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який перебуває на Львівщині з робочим візитом.

 

Фото: loda.gov.ua

 

Як розповів міністр, за підсумками візиту він вирішив, що потрібно обов’язково «підсилити керівництво обласного лабораторного центру». До таких висновків спонукала ситуація з чергою на проведення тестувань на CОVID-19, яка виникла на Львівщині та яку вдалося розвантажити, залучивши лабораторні центри, розміщені в інших містах. Степанов зазначив, що вважає такі речі «недопустимими», а відтак «інша людина буде виконувачем обов’язків і буде безпосередньо керувати цим лабораторним центром».

 

Окрім того, Степанов зауважив, що буде залучено додаткових фахівців, завдяки чому Лабораторний центр Держспоживслужби Львівщини зможе проводити більше тестувань.

 

Під час спілкування з медичними працівниками 8-ї міської клінічної лікарні Львова міністр запевнив, що буде змінено принцип фінансування за пакетами COVID-19, а вже з вересня медикам підвищать заробітну плату.

 

Фото: Роман Балук/city-adm.lviv.ua

 

Максим Степанов запевнив, що МОЗ планує внести корективи у фінансування пакетів допомоги за COVID-19, враховуючи проблемні питання «на місцях». А Національна служба здоров’я України й надалі виплачуватиме надбавки до заробітних плат в розмірі 300% тим медикам, які надають допомогу хворим на коронавірус.

 

У Львові міністр відвідав чотири лікарні: три, які працюють з хворими на COVID-19 (Львівська обласна інфекційна лікарня, Центр легеневого здоров’я і 8-ма міська клінічна лікарня Львов), а також Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр.

 

Фото: loda.gov.ua

 

Нагадаємо, останнім часом на Львівщині фіксують значне зростання інфікованих на коронавірус. Загалом у Львові й на Львівщині коронавірусну інфекцію виявлено у 3980 осіб. Упродовж минулої доби – 200 нових випадків захворювання, це найбільша цифра серед регіонів України.

22.06.2020

До теми

Все це тільки ілюзія
Юстина Добуш
Відомий ізраїльський письменник Агарон Аппельфельд  у «Квітах пітьми» розвиває далі тему любовних взаємин української жінки та єврея на тлі Голокосту. 
22.06.20 | | Штука
«Гормон любові» може також посилювати агресію
Дослідження на мишах демонструють: окситоцин може провокувати різну поведінку, залежно від обставин.
21.06.20 | | Наука
«Моя задихана коридо...»
Петро МІДЯНКА
Кришталь голосу Тараса Чубая бився о кришталі в львівських креденсах і чернівецьких сервантах. Голос, чистий, як гірський потік, що збагачує киснем Черемош і Тису. Ювілейне.
21.06.20 | | Галичина
Тільки справжня лайка полегшує біль
Штучні замінники лайливих слів не здійснюють позитивного ефекту на самопочуття.
20.06.20 | | Наука
Пролітаючи над..: палац Бруницьких
Ми не знаємо, коли точно збудований палац у Великому Любені. На цьому місці у XVII столітті був замок, а вже у XVIII – парк і новий маєток. Будівля до цього часу б не збереглась, та маємо дякувати добрим людям
20.06.20 | | Галичина
Вибори в Білорусі: вже не безконкурентні
Максим МУЛЯР
Експерти стверджують, що вперше не гарантовано Лукашенкові залишитися на своїй посаді. Але чи не прийде йому на зміну ще лояльніша до Кремля людина?
19.06.20 | | У світі
Потенційний прорив у дослідженні темної матерії
Експеримент XENON в Італії, можливо, підхопив сигнал аксіонів – елементарних частинок, які є одними з гіпотетичних кандидатів на роль часток темної матерії.  
19.06.20 | | Наука
Літературні замітки
Микола Міхновський
Новодоведене авторство Міхновського дозволяє глянути свіжим оком на ці "причинки до історії відносин літературних на Українї".
18.06.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.