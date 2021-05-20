Віктора Ляшка призначили міністром охорони здоров'я.

 

Верховна Рада України призначила заступника міністра охорони здоров'я – головного санітарного лікаря Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я.

 

 

Постанову від уряду підтримало 262 народних депутати. "Проти" проголосувало 17 депутатів, утримались – 73.

 

Від "Слуги народу" проголосували 224 депутати, від групи "За майбутнє" – 15, від "Довіри" – 18, від позафракційних – 5.

 

Під час виступу на пленарному засіданні ВР Віктор Ляшко заявив, що він приймав вдалі рішення на посаді головного санітарного лікаря.

 

"Перебуваючи на посаді головного державного санітарного лікаря України з початку епідемії, приймав рішення, які були адекватними до наявної ситуації. За кожне рішення, яке було прийнято і яке дало результат, сьогодні вам офіційно заявляю, що воно було адекватне до ситуації і воно принесло позитивні результати, які сьогодні має Україна порівняно з іншими країнами", – запевнив Степанов.

 

Віктор Ляшко запевнив, що Україну не варто сприймати як країну з надвисоким рівнем смертності від ковіду. 

 

"Україна не перебуває ні в десятці лідерів у Європі, ні у світі за рівнем смертності від COVID-19. Це все маніпуляція. Кількість випадків щодобової реєстрації летальних випадків або випадків від COVID-19 – це кількість випадків, більш нічого. Оскільки розрахунок проводиться в перерахунку на кількість населення, яке проживає", – зазначив Ляшко.

 

Водночас він наголосив, що йому прикро, що в Україні фіксуються летальні випадки через COVID-19. "Не повинно бути летальних випадків. Але, на жаль, до реагування на коронавірусну хворобу, до реагування на пандемію не була готова жодна із систем охорони здоров'я", – сказав міністр.

 

Перед голосуванням на засіданні комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Віктор Ляшко пообіцяв, що провакцинує за літо 5 мільйонів українців: "Я даю обіцянку – в літній період, в перші 100 днів вакцинувати 10 мільйонів".

 

Після такої заяви в комітеті депутати йому почали натякати, що не треба давати таких обіцянок. Тоді Ляшко уточнив, що не точно висловився, бо йдеться про 10 мільйонів щеплень, а оскільки йдеться про два щеплення, то буде вакциновано 5 мільйонів українців.

 

Відповідаючи на запитання депутатів, що буде, якщо він не виконає обіцянки, Ляшко не відповів.

 

20.05.2021

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