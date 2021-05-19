Кабмін запропонував на посаду міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді призначити Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я, Олександра Кубракова – на посаду міністра інфраструктури, Олексія Любченка – на посаду першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки.

Проєкти подань надійшли до апарату ВР у середу.

"Прем'єр–міністр Денис Шмигаль за пропозицією фракції "Слуга народу", яка має права коаліції, подав до Верховної Ради кандидатури – Олексія Любченка на посаду першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки, Олександра Кубракова – на посаду міністра інфраструктури, Віктора Ляшка – на посаду міністра охорони здоров'я", – сказала у коментарі аґенції "Інтерфакс-Україна" прес-секретарка прем'єра Ольга Куришко.

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури, Ігоря Петрашка – з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а також Максима Степанова – з посади міністра охорони здоров'я України.

Відбиваючись від критики депутатів, Максим Степанов сказав, що питання, які стосуються організації вакцинації, епідемічних розслідувань, тестувань на COVID-19, є компетенцією головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

"Що стосується вакцинації, епідемічних розслідувань, тестувань – це функціонал головного санітарного лікаря, але, звичайно, що за цю всю роботу я ніколи з себе не знімав відповідальності, і її несу, зрозуміло, я", – сказав Степанов.