Кабмін запропонував на посаду міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді призначити Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я, Олександра Кубракова – на посаду міністра інфраструктури, Олексія Любченка – на посаду першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки.

 

 

Проєкти подань надійшли до апарату ВР у середу.

 

"Прем'єр–міністр Денис Шмигаль за пропозицією фракції "Слуга народу", яка має права коаліції, подав до Верховної Ради кандидатури – Олексія Любченка на посаду першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки, Олександра Кубракова – на посаду міністра інфраструктури, Віктора Ляшка – на посаду міністра охорони здоров'я", – сказала у коментарі аґенції "Інтерфакс-Україна" прес-секретарка прем'єра  Ольга Куришко.

 

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури, Ігоря Петрашка – з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а також Максима Степанова – з посади міністра охорони здоров'я України.

 

Відбиваючись від критики депутатів, Максим Степанов сказав, що питання, які стосуються організації вакцинації, епідемічних розслідувань, тестувань на COVID-19, є компетенцією головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

 

"Що стосується вакцинації, епідемічних розслідувань, тестувань – це функціонал головного санітарного лікаря, але, звичайно, що за цю всю роботу я ніколи з себе не знімав відповідальності, і її несу, зрозуміло, я", – сказав Степанов.

 

19.05.2021

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